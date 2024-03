Infinity Rack dévoile une étonnante pergola solaire, moderne et modulaire

Il existe de nombreuses façons d’adopter l’énergie solaire. Des panneaux solaires installés sur le toit des bâtiments à ceux posés dans les champs agricoles, en passant par les pergolas solaires, tous ont un seul objectif : produire efficacement de l’électricité à partir d’une source renouvelable qu’est le soleil. Les pergolas solaires, en particulier, constituent un choix de plus en plus populaire auprès des particuliers et des entreprises. En plus de produire de l’énergie, elles améliorent les espaces de vie extérieurs. Aux États-Unis, l’entreprise Infinity Rack vient ainsi de dévoiler des structures modulaires intégrées au bâtiment conçues pour faire office de pergolas solaires. Baptisées SunLounge et SunPark, celles-ci sont élégantes et promettent d’être résistantes aux conditions météorologiques.

Une pergola adaptée à tous les jardins

Les nouveaux produits d’Infinity Rack s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Ces derniers conviennent aux bâtiments résidentiels et commerciaux. Les pergolas SunLounge et les abris solaires SunPark sont des solutions pour faire face au manque d’espace sur le toit des maisons et des immeubles. Ils constituent également une alternative efficace pour profiter de l’énergie solaire s’il est impossible, de poser des modules photovoltaïques sur des toitures, à cause de la portance ou du PLU. L’autre avantage de ces nouveaux systèmes de charpentes modulaires est qu’ils peuvent accueillir n’importe quel panneau solaire photovoltaïque rigide sans cadre.

Une pergola moderne et résistante

Par ailleurs, ces pergolas solaires innovantes ont la spécificité d’intégrer des joints permanents. Cela signifie qu’elles sont étanches et ne nécessitent pas l’utilisation de joints supplémentaires. Infinity Rack promet aussi une grande résistance à la pluie, à la neige et aux vents. Concrètement, les systèmes de charpente modulaires équipés de panneaux solaires photovoltaïques ont été conçus pour être mesure de supporter des vents allant jusqu’à 300 km/h et une charge de neige maximale de 586 kg/m² (avec des colonnes supplémentaires). La conception modulaire a pour avantage de permettre de personnaliser la configuration des structures. Le cas échéant, le client peut choisir parmi les 14 kits pré-assemblés proposés par l’entreprise.

Modulaire et personnalisable à volonté

Le système de pergola solaire SunLounge peut être personnalisé davantage grâce à l’ajout de stores solaires escamotables automatiques, d’écrans de projection motorisés, de ventilateurs, etc. D’ailleurs, comme les abris solaires SunPark, SunPark XL et SunPark Cantilever, il peut être équipé d’un éclairage LED RVB. Concernant les produits SunPark en particulier, ils sont adaptés aux bornes de recharge pour véhicules électriques et aux parkings pour bus, véhicules récréatifs et camions. Les kits préfabriqués arborent une puissance allant de 6,6 à 28,75 kW. Il est néanmoins possible d’opter pour une puissance encore plus élevée, en fonction des besoins. En plus de ces modèles, le fabricant prévoit de lancer une nouvelle gamme de produits plus tard cette année. Plus d’infos : infinity-rack.com.