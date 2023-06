Arka invente une pergola solaire prête à l’emploi de 4,3 kW, bardée de tuiles photovoltaïques

Vous êtes à la recherche d’un moyen d’alimenter votre maison à l’énergie solaire sans pour autant installer des panneaux solaires sur votre toit ? Le PowerGazebo est fait pour vous. Cette structure autoportante vous donne la possibilité de profiter de l’énergie photovoltaïque tout en ajoutant de l’espace extérieur couvert au sein de votre propriété. Effectivement, les gazebos, les pergolas et les auvents solaires ne sont pas une nouveauté. Cependant, Arka Energy estime que son nouveau produit change la donne du fait de sa modernité et de sa capacité à offrir une expérience de vie inégalée en plein air.

Conçu pour durer

Le PowerGazebo est en mesure de fournir entre 2,4 kW et 4,3 kW d’énergie solaire. Il utilise des tuiles solaires monocristallines de type PERC pour optimiser le rendement. Selon les données techniques publiées par Arka Energy, le produit délivre 14 W d’électricité par pied carré, soit à peu près 0,092 m². Les clients ont à leur disposition deux configurations au choix en termes de surface. La première mesure environ 16,7 m², contre approximativement 29 m² pour la seconde. Le PowerGazebo a été conçu pour résister à l’épreuve du temps. Les tuiles solaires supportent entre autres une vitesse de vent allant jusqu’à 193 km/h ainsi qu’une chute de neige aussi forte que 1,436 kPa (kilopascals).

Un rendement élevé

Par ailleurs, le produit bénéficie d’une garantie qui s’étend sur 25 ans. Toujours d’après les données techniques mises en ligne par la start-up américaine basée à Union City, en Californie, les tuiles qui composent le PowerGazebo ont une capacité de puissance de 77 à 97 W avec une efficacité cellulaire de 22 %. Elles utilisent une conception à 10 bus pour faciliter l’installation.

En parlant de cela, Arka Energy recommande un montage en pente avec un angle compris entre 7 et 14° pour un rendement optimal. Les acheteurs peuvent en outre accéder à divers accessoires, dont des prises de courant auxiliaires et des lampes LED disposant d’un indice de protection IP65.

Déjà disponible à l’achat !

Les gazebos solaires sont d’ores et déjà disponibles pour les clients aux États-Unis. Arka Energy expédie les commandes depuis son entrepôt d’Allen, au Texas. Ceux qui s’intéressent à ce système pourront également le découvrir au hall d’exposition RE+ Conference à Las Vegas, du 11 au 14 septembre prochain. « La disponibilité commerciale de l’Arka PowerGazebo aux États-Unis marque le début d’un nouveau segment dans les solutions solaires résidentielles (…) Les produits d’Arka offrent plus que de simples économies d’énergie aux propriétaires – ils offrent une valeur ajoutée à la maison, des espaces de vie extérieurs étendus et une esthétique sans compromis », a déclaré Surya Potharaju, PDG d’Arka Energy.