Tuiles Solaires : 11 fabricants de tuiles et ardoises photovoltaïques pour être autonome en énergie

Les panneaux solaires classiques sont-ils en passe d’être remplacés par ce que l’on appelle des tuiles solaires ou tuiles photovoltaïques ? La tuile solaire est un matériau plutôt récent qui permet de bénéficier de l’énergie solaire gratuite et renouvelable, sans dénaturer l’architecture d’un toit. En quelques années, elles ont offert la possibilité d’utiliser le soleil pour produire de l’électricité à ceux qui vivent dans le périmètre d’un bâtiment classé et aux bâtiments historiques. Une tuile solaire inclut dans sa composition des cellules photovoltaïques, en silicium la plupart du temps, qui ont pour fonction d’emmagasiner la lumière du soleil afin de la transformer en énergie électrique. De nombreux fabricants se sont lancés sur ce marché porteur, car la tuile solaire conquiert actuellement le marché. Quels sont les constructeurs qui fabriquent ces tuiles dans le monde ? On vous les présente.

La tuile solaire autrichienne Actua

Actua est un kit solaire fabriqué par l’entreprise Wienerberger, spécialiste des tuiles, bardages et briques depuis 1819. Implantée en France depuis 1995 sous le nom Koramic, l’entreprise propose désormais de nouveaux kits solaires baptisés Actua. Les trois principaux atouts du kit Actua sont la rapidité d’installation, la simplicité et l’efficacité. Le kit solaire proposé par Wienerberger s’intègre sur tous les toits, plats ou ondulés et prend la couleur de l’ardoise ou de la terre cuite. Avec un petit poids de 8.5 kg pour deux tuiles, il s’installe facilement en vingt minutes environ. Plusieurs modèles sont proposés par la marque afin de proposer une adaptation à tous types de toits ou d’architecture. L’intégration à la toiture se fait par un procédé unique inventé par la marque, qui ne nécessite ni cadre métallique apparent, ni joint. Concernant la puissance de ces tuiles, le kit Type 1000 est conçu pour une couverture de 6,5 m² et une puissance de 1 008 Wc (16 panneaux laminés). Les tuiles solaires Actua sont garanties 30 ans. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur les kits solaires Actua.

Les tuiles solaires Match par Megasol

Le système Megasol nous vient de Suisse et existe en deux versions différentes, chacune proposée en coloris terre cuite ou ardoise. La première version, Match slate s’intègre plus particulièrement aux toits en bardeaux tels que composite, aluminium, fibrociment, tandis que la seconde, Match tile se destine aux toitures traditionnelles. Les tuiles et les modules sont installés directement sur la charpente classique et s’emboîtent en se fondant dans la toiture existante. Megasol fabrique des tuiles solaires en format standard, mais peut aussi créer des modules personnalisés afin qu’ils s’adaptent à tous types de toitures. Ces tuiles solaires s’installent comme les tuiles classiques avec, pour seule exigence, une pente de toit supérieure à 25°. Megasol a également prévu un système qui s’adapte aux toits plats qui peut aussi être installé sur des murs, donc à la verticale. Les tuiles solaires Match sont en verre et se dotent d’une protection contre la grêle. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur les tuiles solaires Megasol.

Freesuns, les tuiles solaires qui s’adaptent à toutes les architectures

Le concept Freesuns a été inventé par un ingénieur suisse pour répondre à un problème personnel. Propriétaire d’une bâtisse au toit atypique, aucun panneau solaires ou tuiles étaient adaptés à son « toit biscornu ». John Morello souhaitait bénéficier de l’énergie solaire sans perdre le charme qui caractérisait sa demeure. L’homme invente alors une tuile solaire, la Freesuns, qui peut s’adapter sur une toiture atypique et sur la charpente existante. Avec son invention qu’il a commercialisé depuis, il parvient à produire plus de 20 MWh par an. La solution Freesuns inclut les tuiles solaires, les connexions électriques et les batteries. Le système est relié à un onduleur qui va transformer le courant continu en courant alternatif pour alimenter la maison. Freesuns propose également des batteries afin de stocker l’énergie lorsque la météo ne permet pas de produire en continu. Selon Freesuns, les tuiles de la marque sont amorties en 10 à 15 ans en fonction de la zone géographique d’installation et peuvent produire environ 164 Wp par mètre carré. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur les tuiles solaires Freesuns.

La tuile solaire clipsable Akro-toit

Akro-toit est l’une des premières tuiles solaires françaises, présentée et récompensée au concours Lépine en 2005 par l’entreprise Novi-Case. Alors que les tuiles solaires commencent seulement à intéresser les architectes, Novi-Case était probablement visionnaire puisqu’elle avait imaginé ce concept voilà près de 20 ans ! En 2008, les tuiles Akro-toit étaient même vendues en magasins de bricolage. Brevetés à l’INPI, les kits Akro-toit se présentent sous la forme d’un rail en acier galvanisé, qui remplace les lattes des charpentes et de tuiles en matériaux composites, qui se clipsent directement sur les rails. Recouvertes de petites cellules photovoltaïques et d’un film spécial les protégeant du froid et la chaleur, elles s’adaptent à la plupart des toitures. Lorsqu’elles sont sorties sur le marché, les tuiles solaires Novi-Case permettaient d’obtenir environ 1000 W par mètre carré, soit la possibilité d’alimenter une alarme ou un éclairage de jardin. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur les tuiles solaires Akro-toit.

Les tuiles solaires italiennes Dyaqua

Ces tuiles solaires sont parmi les premières à avoir été inventées du côté de Vicence, en Italie. L’idée vient d’une petite entreprise familiale qui souhaitait proposer l’énergie solaire accessible à tous, même à ceux qui vivaient près de bâtiments historiques. Chaque tuile de la marque italienne renferme de petites cellules photovoltaïques conçues en polymère. Elles peuvent ainsi imiter la tuile classique bien entendu, mais également le bois ou la pierre. Ce qui leur donne un avantage considérable par rapport à ses concurrents. La tuile Dyaqua est totalement invisible lorsqu’elle est posée sur un toit.

Les tuiles Dyaqua connaissent un succès mondial, et l’inventeur Giovanni Quagliato, qui est aussi artiste, ne s’attendait pas à un tel engouement. Quant à leur fonctionnement, il est semblable à celui d’un panneau solaire classique. Ces tuiles invisibles développent une puissance de 70 Wc / m². C’est moins que le panneau classique, et c’est aussi un peu plus cher (7 €/watt contre 2 € pour un panneau classique) mais cela permet d’équiper un toit en système solaire, là où c’était impossible avant. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur les tuiles solaires Dyaqua.

La tuile solaire Generon de Terràn

Cette tuile solaire nous arrive de Hongrie et se présente comme une tuile en béton développant une puissance de 167 W/m². Déjà récompensée par plusieurs prix en Europe, elle est l’une des concurrentes directes des tuiles Solar Roof proposées aux États-Unis par Tesla. Chaque tuile pèse 5.7 kg et se couvre de petites cellules photovoltaïques (PERC) monocristallines ayant une puissance de 15 Wc (167 Wc/m²). Pour une toiture de 18 m², il est donc possible d’obtenir une puissance de 3 kWc soit l’équivalent d’une petite centrale. Fabriquées en Roumanie, Hongrie ou Slovénie, ces tuiles sont garanties 20 ans et produites à grande échelle. Certifiées par la norme européenne EN 490 : 2011, elles sont la suite logique de l’évolution de l’entreprise hongroise qui fabrique des tuiles classiques depuis plus de 20 ans en Hongrie. Terràn est déjà LE spécialiste des tuiles solaires en Europe et compte bien envahir le marché européen. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur les tuiles solaires Generon.

Timberline Solar, le bardeau solaire à clouer sur la toiture

Ce système a été présenté pour la première fois lors du CES 2022, il se présente comme un système de toiture qui intègre une technologie solaire. De ce fait, ce ne sont pas réellement des tuiles solaires, mais des bardeaux de 43 cm par 162 cm qui viennent se clouer sur la toiture existante. Les rangées de bardeaux sont ensuite connectées par des câbles semblables aux joints d’un toit métallique. L’idée de Timberline Solar étant de permettre à un couvreur de mettre en place le dispositif, une possibilité qui réduit évidemment les coûts d’installation en faisant appel à un seul artisan. Les bardeaux solaires sont conçus pour résister aux intempéries, étanches et résistants aux vents jusqu’à 200 km/h. Le système Timberline Solar n’est pas un système de tuiles solaires, mais plutôt un toit solaire, qui, en revanche, reste visible une fois posé. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur le système Timberline Solar.

Sunstyle, la tuile solaire en forme d’écailles de dragon

Les tuiles solaires Sunstyle sont fabriquées depuis 2020, par une entreprise située à Châtellerault dans la Vienne. Ces tuiles solaires possèdent deux avantages puisqu’elles protègent les bâtiments des intempéries et permettent également de produire de l’énergie grâce à la surface totale du toit. Les tuiles Sunstyle se composent de plusieurs petites cellules solaires protégées par une plaque de verre texturée. Elles sont capables de produire 115 Wc pour les modèles de couleur noire et 85 Wc pour les modèles d’autres couleurs. Esthétiquement, un toit couvert de tuiles Sunstyle rappelle les maisons alpines, couvertes de toits en ardoise avec un rendu qui ressemble à des écailles de dragon. Ces tuiles se fondent littéralement dans le paysage et peuvent recouvrir la surface totale du toit ou s’intégrer dans un toit en tuiles classiques, puisqu’elles prennent l’apparence de l’ardoise ou de la terre cuite. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur le système Sunstyle.

Les tuiles solaires Edilians, pour remplacer les panneaux solaires classiques

Edilians est l’une des marques leader en France de la tuile solaire, par le biais du fabricant Imerys toiture. Elles ont été inventées pour proposer une alternative écologique à ceux qui ne pouvaient pas installer de panneaux solaires classiques, pour des raisons esthétiques. Ces tuiles s’adaptent à toutes les toitures : plates, canal ou de type Huguenot et trouvent leur place dans le paysage environnant en devenant invisibles. Elles sont disponibles en deux versions, la Solair max qui intègre des cellules en silicium monocristallin développant une puissance de 59 Wc (16 cellules) ou 36 Wc (10 cellules), compatible avec les toitures en terre cuite, béton ou ardoise. Le second modèle est conçu pour les toits de forme HP10 Huguenot, Rhôna ou Alpha et se compose de six cellules photovoltaïques qui reposent sur une double tuile en terre cuite. Le système proposé par Edilians s’intègre sur la toiture en s’emboitant dans l’existant. En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur les tuiles solaires Edilians.

Les ardoises solaires Thermoslate

Les ardoises solaires Thermoslate existent depuis quelques années, et offrent comme ses concurrentes, une alternative aux panneaux solaires traditionnels. Ces tuiles solaires Thermoslate se présentent sous la forme d’ardoise qui permettent donc de s’intégrer à une toiture sans la dénaturer esthétiquement parlant. Ces dernières solaires permettent de couvrir environ 2/3 des besoins annuels en eau chaude et s’adaptent sur n’importe quel système de chauffage. Pour pouvoir en profiter, la seule condition est de disposer d’une pente de toit supérieure à 20°. Fabriquées en Espagne, elles garantissent une durabilité supérieure aux tuiles classiques et une parfaite imperméabilité. Le fabricant affirma que 1 m² d’ardoise Thermoslate assure de chauffer 50 litres d’eau chaque jour. Elles sont, par exemple, idéales sur un abri de jardin, pour chauffer une piscine sans recourir au réseau électrique domestique, payant ! En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur l’ardoise solaire Thermoslate.

Les tuiles solaires Solar Roof de Tesla

Impossible de parler des constructeurs de tuiles solaires, sans évoquer Tesla et ses toits solaires Solar Roof, même s’ils ne sont toujours pas disponibles en France. Depuis 2017, nous savons qu’Elon Musk et ses équipes travaillent sur des tuiles solaires pour proposer une alternative aux Américains qui souhaitent utiliser l’énergie solaire pour produire leur électricité. Selon les données fournies par Tesla, lors de leur sortie, en 2017, les tuiles solaires Solar Roof permettaient de produire et de stocker jusqu’à 14 kWh d’énergie, soit de quoi alimenter le foyer sans utiliser le réseau domestique. En 2021, Tesla ajoutait une fonction supplémentaire à ses tuiles solaires, en leur permettant de chauffer afin de faire fondre la neige et donc de continuer à produire de l’électricité par tous les temps. Pour cela, Musk aurait ajouté un système de chauffage intégré à ses tuiles solaires. Aux dernières nouvelles, elles sont très utilisées aux États-Unis, mais n’ont pas encore traversé l’océan Atlantique ! En savoir plus ? Retrouvez notre article détaillé sur Solar Roof.

Les tuiles et les toits solaires connaissent un essor sans précédent, et seront probablement très plébiscitées lors de la rénovation de bâtiments historiques, qui figurent parmi les plus énergivores d’Europe et les plus difficiles à transformer en bâtiments écologiques.