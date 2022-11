SunStyle : cette entreprise française a inventé une tuile solaire photovoltaïque en forme d’écaille de dragon

Lancée officiellement en 2020, l’entreprise SunStyle fabrique ses tuiles solaires dans la Vienne, à Châtellerault. Cette tuile a deux rôles principaux: celui de protéger le bâtiment de façon durable contre les intempéries, et celui de produire efficacement de l’énergie solaire en utilisant toute la surface du toit. Selon les promoteurs, le coût de l’équipement devrait être amorti en 10 à 14 ans.

Une énergie propre et renouvelable

Les tuiles sont constituées de plusieurs cellules solaires, capables de transformer les rayons du sioleil en énergie. Ces cellules sont protégées par une plaque de verre texturée. La capacité de production d’énergie dépend de la couleur : 115 Wc s’il s’agit d’une tuile noire, et 85 Wc si c’est une tuile colorée. Comme les tuiles SunStyle ont été conçues pour favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, c’est-à-dire propres et inépuisables, elles contribuent à l’arrêt de l’approvisionnement en énergie fossile et nucléaire.

Un design et des couleurs à la mode

Le toit solaire SunStyle rappelle le style des toits séculaires en ardoise et en pierre des régions alpines avec sa structure en forme d’écailles de dragon. Selon les explications, la pose en losange s’adapte à toutes les formes de toit,s en créant un aspect uniforme et harmonieux. Cette méthode de pose offre également à la toiture de la stabilité et une meilleure étanchéité. D’autre part, la faible épaisseur du toit lui permet de s’intégrer parfaitement au bâtiment et de se fondre dans le paysage. Il est à noter qu’il n’est pas indispensable de recouvrir entièrement le toit avec des tuiles photovoltaïques.

L’entreprise propose par ailleurs des tuiles sans cellule solaire qui peuvent être installées sur les parties non ensoleillées. Un autre avantage des tuiles photovoltaïques SunStyle, c’est la possibilité de choisir entre les couleurs gris ardoise, terracotta ou noire. Il est donc possible d’intégrer la toiture solaire et d’arranger les couleurs en tenant compte de l’architecture du bâtiment. Les pigments utilisés pour la coloration sont particulièrement résistants aux ultraviolets et donnent des résultats durables et inaltérables. La perception de la couleur des tuiles sous différents angles est améliorée grâce à leur surface en verre solaire structuré.

Comment se passe le montage ?

Les tuiles solaires sont intégrées au bâtiment en les vissant sur la sous-toiture, notamment au niveau d’une structure portante en bois ou en acier inoxydable. Leur taille et leur poids peuvent varier et être adaptés selon les cas. Le raccordement des fiches de connexion électriques qui se trouvent au dos des tuiles peut être effectué lors de la pose.

“La tuile photovoltaïque SunStyle a été conçue comme élément de construction durable et écologique. Les cellules solaires sont intégrées à la tuile à l’intérieur d’une couche souple et stabilisatrice en polyvinylacétate. Elles sont protégées à l’avant par un revêtement verre solaire durci et au dos par une feuille en plastique résistant (Tedlar) ou de verre sécurit trempé. Tous ces facteurs ainsi qu’un savoir-faire acquis de longue date font de SunStyle un élément de construction d’une grande longévité.” Sunstyle

Qu’en est-il de la garantie ?

Puisque les tuiles SunStyle ne sont pas munies de cadre, elles n’exigent aucun entretien particulier. En effet, le nettoyage se fait naturellement lorsqu’il pleut. Néanmoins, la neige ne reste pas longtemps sur la surface, ce qui permet de maximiser la production d’énergie en hiver. Les tuiles solaires SunStyle ont une garantie de produit de 10 ans. Quant à la garantie de performance, elle est de 10 ans à 90 % de la prestation minimale, et de 25 ans à 80 %. Plus d’informations : sunstyle.com