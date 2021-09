Edilians : des tuiles photovoltaïques en terre cuite pour remplacer les panneaux solaires disgracieux

Lorsque l’on souhaite passer à l’énergie solaire, il existe parfois un problème de taille : l’esthétisme ! En effet, les panneaux solaires que l’on a l’habitude de voir, sont certes, efficaces, mais ils dénaturent votre toit. Dans certains périmètres historiques, ils peuvent même être complètement interdits.

Pour tenter de remédier au problème, la société Edilians, basée dans le Rhône, propose des tuiles photovoltaïques de couleur noir, ou rouge. Les tuiles solaires pourront peu à peu remplacer les immenses panneaux assez disgracieux, il faut bien l’avouer. Avec ces tuiles qui s’intègrent parfaitement à la toiture et à l’environnement, le photovoltaïque pourrait séduire encore plus de Français.

Pourquoi l’énergie photovoltaïque est-elle en reste ?

La Terre reçoit du Soleil l’équivalent de 8000 fois la consommation énergétique mondiale. Ce qui voudrait dire que nous pourrions tous utiliser le soleil pour produire notre énergie. Pour des particuliers comme pour les entreprises, passer au solaire veut évidemment dire installer des panneaux photovoltaïques…

Et ces énormes masses noires posées sur le toit semblent être un frein esthétique pour certains. Quant aux zones classées ou soumises à autorisation des bâtiments de France, les panneaux solaires sont retoqués à chaque fois. Et on peut comprendre que les Architectes des Bâtiments de France refusent ces panneaux face à une église du 13ème siècle par exemple. L’énergie solaire et la pose de panneaux reste encore minoritaire en France même si elle tend à augmenter depuis quelques années.

La solution d’Edilians

Pour tenter de résoudre le problème et de donner la possibilité aux zones classées de profiter de l’énergie solaire, Edilians proposer quatre modèles de tuiles solaires. Quel que soit le type de tuile, elles respecteront le cachet des tuiles classiques. Plates, Canal ou de type Huguenot, elles se fondront dans le paysage et ne dénatureront pas votre toit.

Deux types de tuiles existent :

La Solair Max qui intègre un châssis spécial en aluminium galvanisé. Elle résiste aux intempéries et aux UV. Le châssis des tuiles Solair Max intègre des cellules en silicium monocristallin développant une puissance de 59 Wc (16 cellules) ou 36 Wc (10 cellules). Elle est compatible avec les toitures en tuile de terre cuite, béton et ardoise, et ce, pour tous les fabricants.

Le second groupe regroupe l’HP10 Huguenot, la Rhôna et l’Alpha. Ce module de six cellules photovoltaïques repose sur une double tuile en terre cuite. La surface de la tuile est conçue pour qu’elle soit parfaitement ventilée et laisse l’eau s’écouler. Enfin, elles s’emboîtent parfaitement les unes dans les autres en reprenant à l’identique l’emboîtement des tuiles d’origine.

Les tuiles solaires Edilians sont disponibles en rouge ou en noir.

L’installation est rapide

L’artisan va déterminer la surface de tuiles photovoltaïques en fonction de l’état de la toiture. Si le moindre problème survient, un bureau d’étude est à la disposition de l’artisan pour trouver la meilleure solution possible. A l’installation chaque tuile s’accroche à la précédente grâce à des plug and play. Puis la dernière tuile se raccorde à un micro-onduleur. La pose s’effectue sur les liteaux existants et ne nécessite aucune modification de charpente.

La tuile solaire affiche un surcoût de 20% mais elle permet de s’équiper en « panneaux solaires » dans des espaces où ils seraient irrémédiablement refusés. D’ailleurs, les Architectes des Bâtiments de France salue ces tuiles solaires… Nous avons espoir de voir ces tuiles sur les toits des églises rénovées peut-être ?

Les caractéristiques techniques détaillées de la tuile Edilians

Sachez que les tuiles solaires, comme les panneaux photovoltaïques sont éligibles aux aides financières proposées par l’Etat en matière de rénovation énergétique.