Un Géo Trouvetou transforme une Citroën C15 et une bétonnière en station solaire avec tracker

Le dérèglement climatique que nous subissons nous incite à penser autrement, notre consommation d’énergie ainsi que sa production. Les tarifs de l’électricité augmentent sans cesse, et ceux du gaz suivent le même chemin. Parmi les solutions qui se présentent à nous : l’installation de panneaux solaires, évidemment. Des travaux qui peuvent être couteux et que certains ne peuvent se permettre. Sauf si vous possédez une Citroën C15, une bétonnière et un panneau solaire peut-être ? Rassurez-vous, je ne suis pas tombée sur la tête, un agriculteur portugais, fait le buzz sur les réseaux sociaux avec son invention ingénieuse. Présentation.

Une vidéo qui buzz !

Publiée sur le compte @energie_solaire, sur TikTok, cette vidéo du « tracker portugais » compte déjà plus de 850 K vues au 21 juillet 2024. On y découvre comment un agriculteur a transformé une vieille fourgonnette Citroën C15 en tracker solaire, avec pour élément rotatif, une bétonnière ! Et, en plus, cela fonctionne, le tracker est efficace, et il est difficile de faire plus écologique en termes de réutilisation de matériaux. L’agriculteur explique que ce tracker est désormais placé sur l’un de ses terrains, et qu’il lui permet de réduire sa consommation d’électricité. La bétonnière, pièce maîtresse de son invention, permet au tracker de suivre le soleil, et d’optimiser la production d’énergie.

La transformation de la fourgonnette Citroën C15

Celles et ceux qui connaissent cette fourgonnette ne démentiront pas, et pour les autres, sachez que cette voiture de la marque aux chevrons est quasiment increvable ! L’agriculteur a installé sur le toit de cette dernière une armature métallique qui soutient la bétonnière et les panneaux solaires. Pour réaliser à son invention, il a légèrement modifié la bétonnière en conservant uniquement la partie rotative. Quant aux panneaux solaires, ils sont installés sur un châssis, lui-même raccordé à la bétonnière.

Comment fonctionne ce drôle de système ?

Le système de rotation repose sur une bétonnière placée à l’arrière du véhicule. Adaptée pour agir comme un mécanisme de rotation, cette bétonnière permet à la structure du panneau solaire de tourner et de s’orienter en fonction de la position du soleil. Des engrenages visibles sur le dessus de la bétonnière facilitent le mouvement des panneaux solaires. Pour assurer stabilité et fermeté, la structure est fixée avec plusieurs supports métalliques, garantissant que les panneaux restent en place lors du déplacement. De plus, plusieurs câbles sont connectés à la bétonnière pour contrôler le mouvement et l’orientation du panneau.

Une invention que vous pourriez reproduire

L’histoire ne précise pas la fonctionnalité réelle de cette invention. Est-ce que l’agriculteur produit de l’électricité pour son domicile ? Ou pour alimenter un système d’irrigation ? Néanmoins, il faut saluer l’ingéniosité du système ! L’agriculteur prouve qu’avec peu de moyens, mais une certaine créativité, il est possible de fabriquer un panneau solaire à très bas coût ! Mais, il prouve aussi que la fabrication d’une petite station solaire est à la portée de tous. Une invention qui peut être transposée avec divers matériaux dès l’instant que vous possédez l’essentiel : un support, un panneau solaire et un système rotatif. Cette invention est géniale, non ? Et, vous ? Avez-vous déjà inventé un système solaire aussi ingénieux ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .