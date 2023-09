Type Holidays, un étonnant camping-car rétro à toit pop-up inspiré du mythique Citroën Type H

En 2018, la marque française Citroën dévoilait, lors du Salon du Caravaning de Düsseldorf, un concept baptisé Type H WildCamp. En 2023, Citroën s’aventure encore une fois dans l’univers des camping-cars avec un van aménagé au look rétro et audacieux, avec une nouvelle version plus compacte, mais tout aussi rétro. Le nouveau modèle, appelé Type Holidays, conserve l’esthétique rétro du WildCamp tout en y ajoutant une touche de modernité. Grâce à ce nouveau modèle de camping-car, Citroën entend bien rivaliser avec des modèles comme le Ford Nugget ou encore le Volkswagen California. Découverte.

Présentation du Citroën Type Holidays

Alors que Citroën aurait pu choisir la voie de la simplicité grâce à la base du SpaceTourer, la marque a préféré ajouter une touche d’excentricité. Plutôt que d’opter pour un design ordinaire, Citroën s’est tournée vers le design emblématique du Type H, produit de 1947 à 1981. Les panneaux de carrosserie plats et caractéristiques de ce modèle sont parfaits pour un camping-car qui cherche à se démarquer et à créer un engouement pour une nouvelle sous-marque. Ce véhicule s’équipe d’un toit pop-up et d’un plan d’aménagement polyvalent qui en font un concurrent sérieux pour les camping-cars de même type.

Que faut-il savoir de plus ?

Citroën s’est associée au constructeur de camping-cars slovène Bravia Mobil. Ensemble, ils ont retiré le toit d’usine du véhicule de base, le SpaceTourer, pour y installer un toit pop-up. Cette modification permet, non seulement d’offrir une hauteur sous plafond confortable à l’intérieur du camping-car, mais d’ajouter encore un second lit, complétant ainsi la banquette-lit pliante pour un total de quatre couchettes.

Il dispose, par ailleurs, de deux sièges arrière montés sur des rails au sol. Ces sièges peuvent être déplacés pour offrir le meilleur confort possible en conduite ou au camping. Si nécessaire, ils peuvent également être entièrement retirés, libérant par conséquent un espace intérieur plus vaste pour le chargement ou la vie à bord. En voyage à deux, il est même possible de retirer la rangée arrière pour profiter d’un espace à deux niveaux, avec une chambre à l’étage et un salon spacieux en bas. De plus, la table à manger amovible et extensible peut être utilisée avec les sièges avant pivotants ou avec les sièges avant et arrière.

Un petit tour à l’intérieur ?

La cuisine intégrée du Type Holidays s’étend jusqu’à une grande armoire située sous le lit du toit et dispose d’une cuisinière, d’un évier et d’un réfrigérateur. Le Type Holidays offre par ailleurs un confort toute saison grâce à un chauffage Webasto et une douche extérieure raccordée à un réservoir d’eau fraîche de 25 l. Citroën a dévoilé le Type Holidays lors du Salon du Caravaning de Düsseldorf de la semaine dernière.

Pour en savoir plus et connaître les détails de cette nouveauté et son prix, il faudra patienter jusqu’au salon du camping-car et du tourisme CMT 2024 qui se tiendra en janvier prochain. Si quelques informations venaient à filtrer un peu plus tôt que prévu, nous ne manquerons pas de vous en informer. Il a de la gueule ce camping-car vintage, non ? Plus d’informations : media.stellantis.com

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). 0 x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce van aménagé inspiré du Type H ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().