Heliotrope 1.0 : un panneau solaire (400 W) pour camping-car équipé d’un tracker solaire à deux axes

Les trackers solaires ne sont pas une nouveauté. Si vous ne le savez pas encore, il s’agit de dispositifs ayant pour rôle de suivre le mouvement apparent du soleil. Ils permettent ainsi d’augmenter le rendement des installations photovoltaïques. Le Roboteos Heliotrope 1.0 est capable de remplir la même fonction, sauf qu’il est beaucoup plus intelligent qu’un simple capteur solaire. De plus, il serait le premier tracker solaire à deux axes du marché à être destiné aux caravanes et aux camping-cars.

Une solution pensée pour les camping-cars et les vans

Force est de constater que les panneaux solaires conventionnels sont difficiles à orienter, surtout lorsqu’ils sont posés sur le toit d’un véhicule. L’utilisation de modules solaires installés sur le sol peut résoudre ce problème, mais cela implique souvent un travail manuel fatigant et nécessitant une certaine attention. Avec le Heliotrope 1.0, la start-up américaine, basée à Huntington Beach, en Californie, a trouvé un moyen pour les campings caristes et les vanlifers de tirer le meilleur parti de l’énergie solaire qui, rappelons-le, est une énergie propre et renouvelable. En effet, ce système se compose de panneaux photovoltaïques de 400 watts au total et d’un support à deux axes qui procure un mouvement de rotation à 360 degrés. Grâce à cette conception, il peut suivre la course du Soleil avec une précision élevée.

Un fonctionnement intelligent

Ce qui est le plus impressionnant, c’est le fait que le suivi du mouvement relatif de notre étoile se fait de manière totalement automatique. Pour que cela soit possible, le Heliotrope 1.0 s’établit sur la technologie GPS associée à une Unité de Mesure Inertielle (UMI). Pour l’allumer, l’utilisateur n’a qu’à utiliser l’interface à écran tactile prévue à cet effet. Il faut savoir que les panneaux solaires ont été conçus pour se ranger et se déployer automatiquement dans leur boitier qui mesure environ 15 cm de haut. Il n’est donc pas nécessaire d’intervenir le matin et le soir pour faire fonctionner et éteindre le système. De même, ceux-ci se replient de façon automatique lorsque le véhicule roule.

Jusqu’à 2,5 fois plus d’énergie

Par ailleurs, le Heliotrope 1.0 a été conçu pour se ranger automatiquement lorsque la vitesse du vent dépasse les 40 km/h. À noter toutefois qu'il peut supporter des vents allant jusqu'à 129 km/h en mode passif, c'est-à-dire lorsque les modules solaires sont rangés dans le boitier. D'après son concepteur, ce système photovoltaïque qui pèse un peu moins de 70 kg est capable de fournir jusqu'à 2,5 fois plus d'énergie qu'une installation solaire fixe grâce au suivi du soleil. Les composants utilisés sont de qualité automobile. Le produit est couvert par 10 ans de garantie et est actuellement proposé en précommande au prix de 5 440 dollars (~5 000 €). Les premières livraisons sont prévues pour juillet 2024. Plus d'infos : roboteos.com.