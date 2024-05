IceWind : une éolienne domestique et omnidirectionnelle qui résiste à des vents de plus de 210 km/h

À l’instar des panneaux photovoltaïques, les éoliennes constituent d’excellentes solutions pour alimenter une habitation ou une installation industrielle en électricité verte. D’après des chiffres du GIEC, le taux d’émission par kilowattheure de l’éolien terrestre est d’environ 11 g. Ce qui est inférieur à celui du nucléaire, estimé à 12 gCO2eq/kWh. Toutefois, il faut savoir que ces types de dispositifs ne peuvent pas produire de l’électricité de manière constante, en raison du caractère imprévisible du vent. Les éolienne peuvent également subir de graves dysfonctionnements en cas de rafales violentes. Pour exploiter plus efficacement cette énergie cinétique, l’entreprise islandaise IceWind a développé une éolienne omnidirectionnelle pouvant résister à des conditions météorologiques extrêmes.

Une éolienne à axe de rotation vertical

Les éoliennes classiques ont un axe de rotation horizontal et des pales qui ne sont pas sans rappeler celles des avions. Si certaines d’entre elles ont une puissance pouvant atteindre plusieurs mégawatts, leur efficacité peut être très limitée, si elles ne sont pas orientées dans la bonne direction. En d’autres termes, il est nécessaire de bien étudier leur emplacement et leur positionnement pour bénéficier d’un rendement élevé. Dans le but de lever cette contrainte et d’optimiser la production d’électricité de son dispositif, IceWind a opté pour un axe de rotation vertical. Ce dernier permet de capter l’énergie cinétique du vent, quelle que soit la direction de ce dernier, et de produire de l’électricité de manière un peu plus constante.

Une éolienne adaptée à tous types de conditions météorologiques

Hormis sa conception omnidirectionnelle, l’éolienne développée par IceWind est pensée pour s’adapter à des conditions météorologiques difficiles, mais également à des environnements soumis à des vents faibles. Elle est équipée de six pales, dont trois intérieures et trois extérieures. Les pales intérieures du dispositif peuvent capter l’énergie cinétique des vents soufflants à une vitesse d’environ 7,2 km/h. Les pales extérieures, quant à elles, sont conçues pour fonctionner dans des endroits extrêmement venteux. Elles peuvent continuer à produire de l’électricité dans des environnements soumis à des vents de plus de 210 km/h. À noter que l’entreprise islandaise a conçu cette éolienne pour la production d’électricité dans les zones isolées du Grand Nord, connues pour leurs vents violents et leurs températures extrêmes.

Un dispositif résidentiel

L’éolienne conçue par IceWind est parfaitement adaptée aux petites habitations telles que des chalets ruraux hors réseaux. Sa conception omnidirectionnelle et sa capacité à produire de l’électricité dans n’importe quel environnement facilitent grandement sa mise en œuvre. Elle fournit une puissance de 600 W et peut couvrir une partie des besoins en énergie d’une petite maison. D’après le fabricant, elle nécessiterait peu d’entretien et aurait une durée de presque 20 ans.

Bien que ce dispositif puisse fonctionner dans des environnements soumis à des vents faibles, l’idéal est de l’installer dans des endroits plus ou moins venteux. Le sommet d’une colline ou une plainte ouverte seraient des endroits propices afin de bénéficier d’une production d’électricité optimale. Pour plus d’informations, voici le site officiel de la société Icewind. Ces éoliennes conçues pour les conditions extrêmes pourraient-elles vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .