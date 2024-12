L’éolienne urbaine O-Wind intègre la liste des inventions disruptives « à surveiller »

O-Wind, l’éolienne révolutionnaire de l’entreprise O-Innovations fondée par Nicolas Orellana Olguin et Yasin Noorani, continue de séduire. Après avoir remporté différents concours comme le James Dyson Award, elle a été choisie par Insider Media pour intégrer sa liste des « À surveiller ». Ce dispositif, dont nous avons détaillé le fonctionnement dans un autre article, se démarque par sa forme polyédrique et sa capacité à capter des vents provenant de différentes directions. Par ailleurs, il est adapté à une utilisation urbaine et à des espaces relativement exigus, contrairement aux éoliennes classiques. Son développement a commencé durant la seconde moitié des années 2010 et les deux ingénieurs ont réalisé de nombreuses modifications pour, entre autres, améliorer ses performances.

La troisième version de l’éolienne présente dans la liste des « À surveiller »

Après de nombreux travaux de recherche et de développement soutenus par Innovate UK, l’agence d’innovation du Royaume-Uni, O-Innovations, a mis au point la troisième version de son éolienne omnidirectionnelle. Cette dernière itération a attiré l’attention de Insider Media qui l’a placé dans la liste des « À surveiller ». Suite à cette décision du média B2B britannique, Nicolas Orellana Olguin n’a pas manqué de le remercier sur son compte LinkedIn et a déclaré être « heureux de faire partie d’entreprises aussi incroyables ». Il a également ajouté que de nouvelles informations relatives à l’éolienne O-Wind devraient arriver bientôt. Pour information, les performances de cette troisième itération sont trois fois plus élevées que celles de la première version.

Un projet comprenant différentes phases

Avant d’aboutir à la troisième version de son éolienne, les deux ingénieurs et fondateurs de O-Innovations ont réalisé plusieurs autres étapes. Durant la première étape, ils ont mis au point une première éolienne pour réaliser une démonstration de faisabilité et valider sa capacité à capter les vents horizontaux et verticaux. Ils ont ensuite effectué des optimisations pour augmenter la production d’électricité du dispositif. Après des travaux de recherche et de développement, ils ont conçu une seconde version d’O-Wind. Des modifications ont été testées grâce à la mécanique des fluides numériques, et celles qui ont permis d’améliorer significativement les performances de l’éolienne ont été combinées afin de mettre au point cette deuxième itération. En 2021, les ingénieurs ont conçu un prototype de 70 cm pour effectuer des tests en soufflerie et les résultats ont été concluants.

Une éolienne qui a remporté plusieurs prix

Hormis le James Dyson Award, l’O-Wind a remporté l’Elevating Ideas de WorldLabs, le Strait of Magellan Award for Innovation and Exploration with Global Impact et a été récompensé par Santander Universities. L’éolienne innovante de l’entreprise britannique a également gagné le Design Intelligence Award, le Siemens Ingenuity Award, le Shenzen Innovation & Entrepreneurship International Competition Award, ainsi que l’Innovation Entrepreneurship Competition for Overseas Talent.

Il est à noter que les inventeurs de ce dispositif ont créé O-Innovations en 2019, soit un an après avoir remporté le concours d’invention créé par James Dyson. Le troisième modèle de l’éolienne omnidirectionnelle qui a intégré la liste des « À surveiller » de Insider Media devrait être sa première version commerciale. Pour plus d’informations : o-innovations.com. Seriez-vous prêts à installer ce type d’éolienne récompensée de multiples prix chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .