L’université de Birmingham dévoile une éolienne révolutionnaire, jusqu’à 7 fois plus efficace

En France comme partout en Europe, la transition énergétique a débuté ! Panneaux solaires, hydroliennes et surtout éoliennes qui poussent comme des champignons ! Le problème des éoliennes, souvent offshores, étant qu’elles nécessitent de grandes étendues vierges de tous bâtiments bloquant le vent ! Par conséquent, elles peuvent difficilement fonctionner en milieu urbain, et c’est une vraie problématique pour l’avenir de la transition énergétique. Les vents faibles et très irréguliers en milieu urbain présentent des défis spécifiques pour les éoliennes. Mais, les chercheurs de l’université de Birmingham, ont peut-être trouvé la solution avec The Birmingham Blade, la première éolienne urbaine conçue à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Découverte.

Une éolienne optimisée grâce à l’intelligence artificielle

The Birmingham Blade est une réelle innovation dans le secteur de l’éolien ! En effet, aucun modèle n’est encore disponible. Cette éolienne se distingue par son processus de conception révolutionnaire piloté par l’intelligence artificielle. Conçue au Royaume-Uni, elle a été spécifiquement pensée pour le climat humide de cette ville d’Angleterre. Développée en collaboration avec EvoPhase, spécialiste en optimisation assistée par IA, et KwikFab Ltd, expert en fabrication de précision, le projet a utilisé des algorithmes évolutifs pour créer cette éolienne d’un nouveau genre. Plus de 2 000 configurations ont été testées afin d’optimiser son fonctionnement.

#AI-designed urban wind turbine unveiled – The Birmingham Blade, a collaboration between EvoPhase and Kwik Fab, addresses the issue of producing small-scale, affordable, generators of wind energy#climateaction #renewables #energyhttps://t.co/v2bCqjL8iT — SmartCitiesWorld (@SmartCitiesW) November 29, 2024

Quels sont les premiers résultats obtenus ?

Selon le communiqué publié par l’université de Birmingham, la turbine serait capable de fonctionner à des vitesses de vent urbaines moyennes de 3,6 mètres par seconde, bien en deçà des 10 mètres par seconde généralement nécessaires aux éoliennes classiques. Je soulignerai aussi le design, particulièrement aérodynamique et surtout unique en son genre. Si cette éolienne venait à être commercialisée, elle exploiterait une énergie jusque-là inexploitable : une Révolution énergétique qui s’annonce ? Je le pense sincèrement, car les concepteurs de cette éolienne pilotée par l’IA estiment qu’elle serait jusqu’à sept fois plus efficace que les éoliennes traditionnelles dans des conditions similaires. De plus, son design compact et léger en aluminium lui permet de s’installer facilement sur les toits des bâtiments urbains. Enfin, la légèreté des matériaux utilisés lui permettrait de fonctionner en produisant un minimum de nuisances sonores, ce qui est évidemment essentiel en ville !

Un prototype déjà installé à Birmingham évidemment !

Un prototype est actuellement testé dans la ville de Birmingham pour valider ses performances en conditions réelles. L’objectif est de proposer une solution abordable et efficace pour les particuliers, les entreprises et les collectivités urbaines, et développer les énergies renouvelables en ville. Néanmoins, je m’interroge sur l’un des aspects de cette éolienne. Si celle-ci a été conçue en fonction des conditions climatiques de sa ville de naissance, faudra-t-il concevoir différentes éoliennes répondant aux conditions climatiques de chaque lieu d’installation ?

Il n'empêche que cette innovation pourrait transformer les villes en contributeurs actifs de la transition énergétique mondiale. Avec une commercialisation prévue d'ici fin 2025, ce projet ouvre la voie à une exploitation plus efficace des ressources renouvelables en milieu dense. Plus d'informations : birmingham.ac.uk. Alors ? Selon vous, la Birmingham Blade marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour les énergies renouvelables en milieu urbain ?