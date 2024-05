PicoPica10 & PicoPica500 : deux petites hydroliennes domestiques adaptées aux petits cours d’eau

Les générateurs hydroélectriques génèrent de l’électricité en exploitant l’énergie cinétique liée au déplacement de l’eau. Il s’agit ainsi de dispositifs qui permettent de produire de l’énergie renouvelable au même titre que les éoliens et les panneaux solaires. Cependant, le potentiel de l’hydroélectricité tend à être sous-estimé. Avec une part de 16 % dans le mix énergétique mondial, représentant près de 3 400 TWh d’électricité produite par an, cette source est toutefois de plus en plus convoitée grâce aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au Japon, les PicoPica10 et PicoPica500 font parler d’elles depuis quelque temps. Ces mini hydroliennes inventées par une entreprise locale dénommée Sumino permettent de produire de l’électricité à petite échelle à partir d’un cours d’eau à faible vitesse d’écoulement.

Facile à installer

Les PicoPica10 et PicoPica500 découlent d’un projet soutenu par les autorités japonaises. L’idée consiste à permettre aux usagers de réduire leur facture énergétique tout en promouvant l’utilisation des énergies renouvelables. Outre ces finalités, les deux constituent une solution pour produire de l’électricité dans les zones enclavées dépourvues d’infrastructures énergétiques électriques. Concernant le PicoPica10 en particulier, il a été conçu pour pouvoir être installé par le moins d’individus possible. En effet, il ne pèse que 17,5 kg. Cette mini hydrolienne de fabrication japonaise développe une puissance maximale de 10 watts avec un débit de 10 litres/seconde ou une chute d’eau de 0,1 m de haut au minimum.

Un modèle plus puissant

Du fait de sa puissance limitée, le PicoPica10 convient, par exemple, à l’alimentation d’un éclairage de sécurité. Sa taille réduite permet aussi d’en faire un matériel d’éducation environnementale. De son côté, le PicoPica500 est beaucoup plus puissant puisqu’il accuse une puissance de sortie maximale de 500 watts. Bien sûr, il est également plus grand. Son poids, sans compter celui de son cadre d’installation, est de 250 kg. Ce modèle est compatible avec un cours d’eau ayant un débit supérieur ou égal à 100 litres/s ou une hauteur de chute minimale de 0,7 mètre.

Un transformateur pour mieux répondre aux besoins

L’installation du PicoPica500 nécessite toutefois la mise en œuvre de moyens techniques plus ou moins conséquents, dont une grue. Avec une puissance de sortie qui peut répondre aux besoins d’un ménage japonais moyen, cette petite hydrolienne peut non seulement alimenter les systèmes d’éclairage, mais aussi divers appareils domestiques. Elle peut par ailleurs servir pour alimenter de certains équipements professionnels. Fait intéressant, le PicoPica500 est doté d’un transformateur qui permet de définir la tension de sortie en fonction des besoins. Sumino affirme avoir déjà vendu plus de 500 exemplaires de ses deux produits. Plus d’infos : suminoseisakusho.jp. Avez-vous accès à un cours d’eau dans votre propriété et seriez-vous prêts à utiliser ce genre d’installation ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .