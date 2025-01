HydroXS, l’invention d’un générateur qui produit de l’électricité dans les canalisations d’eau

Les réseaux de distribution d’eau sont une source potentielle d’électricité renouvelable. Cependant, la production d’électricité à partir de ces infrastructures reste un concept largement sous-exploité. Pourtant, l’excès de pression dans les conduites d’eau et les canalisations peut servir à entrainer des microturbines. Avec son système HydroXS, l’entreprise américaine InPipe Energy, fondée en 2016, veut favoriser l’adoption de cette technique pour soutenir la transition vers les énergies renouvelables. Au même titre que le Soleil et le vent, l’eau est effectivement une ressource pouvant être exploitée pour produire de l’électricité verte. Le nouveau produit s’adresse principalement aux entités spécialisées dans la gestion de l’eau.

Transformer l’énergie cinétique perdue en électricité

L’HydroXS a été développé en collaboration avec Grundfos. Ce dernier est une entreprise qui conçoit des solutions destinées à améliorer le débit de l’eau dans les systèmes de distribution à grande échelle. Avec sa solution ingénieuse brevetée, InPipe Energy veut transformer la pression excessive, autrement perdue dans les conduits traditionnels, en électricité renouvelable. Cette énergie peut servir à alimenter des infrastructures stratégiques sur site. Il est également possible de l’injecter dans le réseau pour soutenir la production des infrastructures énergétiques existantes telles que les parcs solaires et les parcs éoliens, sans oublier les barrages hydroélectriques. Le concept permet ainsi d’économiser et de générer des revenus.

Remplace le régulateur de pression

Le système de pompe-turbine innovant reprend le rôle de la soupape de surpression. Il est conçu pour être installé au niveau de l’emplacement de ce dispositif qui permet de réduire la pression de l’eau. Autant dire que les installations équipées de l’HydroXS n’ont plus besoin d’être dotées d’un régulateur de pression. Ce qui est également intéressant, c’est qu’il est possible de déployer plusieurs unités de la microturbine sur un seul site pour maximiser l’efficacité énergétique et mieux rentabiliser l’investissement. En parlant d’installation, sachez que le produit s’intègre dans les conduits existants en tant que dérivation.

Des outils de gestion de données avancés

Par ailleurs, ce qui distingue l’HydroXS de la plupart des technologies concurrentes, c’est qu’il s’accompagne d’outils de gestion de données avancés. Ceux-ci garantissent un fonctionnement optimal en aidant par exemple à prévenir les fuites et l’éclatement des tuyaux grâce à la fourniture de données fiables sur le débit et la pression 24 h/24 et 7 j/7. Le tableau de bord affiche aussi des informations sur la production d’électricité et les économies réalisées en termes de réduction des émissions de CO2.

À noter que l'HydroXS peut également être déployé dans les stations de dessalement et les installations d'épuration des eaux usées. Plus d'infos : inpipeenergy.com.