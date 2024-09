Les premiers tests de l’hydrolienne bouée CETO qui fonctionne avec l’énergie illimitée des vagues

Le CETO est un système de conversion d’énergie des vagues entièrement immergé. Avec cette technologie innovante, son développeur, l’entreprise irlandaise CETO Wave Energy Ireland, ambitionne de promouvoir l’utilisation de l’énergie houlomotrice qui est une énergie verte et illimitée au même titre que le solaire et l’éolien. Grâce à ses nombreux atouts, le générateur a été approuvé pour une mise à l’eau au large du Pays basque, en Espagne. Ce déploiement intervient suite à l’obtention du feu vert d’EuropeWave, une initiative européenne de recherche et développement consacrée exclusivement aux convertisseurs d’énergie houlomotrice. En effet, le CETO est considéré comme le système le plus avancé de son genre au monde.

Une conception avancée

Contrairement aux convertisseurs d’énergie houlomotrice que nous avons déjà eu l’occasion de découvrir, le CETO arbore une conception un peu différente dans la mesure où il est immergé sous l’eau, à quelques mètres sous la surface. Il repose sur une technologie de type absorbeur ponctuel. À noter qu’il est possible de l’installer à différentes profondeurs. De même, il a été conçu pour s’adapter à différents types d’environnements marins. Cette conception est bénéfique vu qu’elle permet de mettre le générateur à l’abri des tempêtes et des regards. Autant dire que celui-ci ne risque pas d’affecter le paysage marin.

Une bouée qui produit de l’électricité

Le système comprend une sorte de bouée qui flotte dans l’eau et suit le mouvement des vagues. Elle utilise un système d’amarrage fixé au fond de la mer. Il est possible d’installer plusieurs modules au même endroit afin de produire suffisamment d’électricité verte pour répondre aux besoins. L’énergie électrique générée est transportée vers la terre ferme au moyen de câbles dynamiques. Il faut savoir que cette technologie développée par CETO Wave Energy Ireland a déjà subi des tests prolongés au sol et en mer. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé le projet EuropeWave à accorder à la société une autorisation de procéder. Sans cette dernière, le déploiement en Espagne n’aura pas été possible.

Un projet ambitieux

Quoi qu’il en soit, cette mise à l’eau constitue un défi de taille. Elle fait suite à une longue procédure au cours de laquelle la société irlandaise a présenté des documents décrivant les aspects financiers, réglementaires, techniques et de sécurité de la conception. Rappelons que l’Europe vise à atteindre une capacité de production d’énergie houlomotrice de 100 MW d’ici les trois prochaines années. Une ambition qui devrait passer à 1 GW à l’horizon 2030. En ce qui concerne l’installation du CETO en Espagne, elle découle également d’une collaboration avec l’Agence basque de l’énergie (EVE) et Ocean Energy Europe (OEE). Plus d’infos : carnegiece.com. Que pensez-vous de ce projet prometteur ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .