Blue X, une hydrolienne qui ressemble à un crabe pour la production et le stockage d’énergie houlomotrice

Pour lutter contre le changement climatique, le monde ambitionne depuis quelques années à atténuer considérablement sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. C’est pour cette raison que certains gouvernements favorisent et soutiennent davantage les travaux de développement et d’installation de solutions d’énergie renouvelable. Les panneaux photovoltaïques conviennent surtout aux régions ensoleillées, tandis que les éoliennes sont les moyens parfaits pour produire de l’électricité dans les régions ventées. Ces deux technologies (solaire et éolienne) sont les plus répandues jusqu’à présent, mais d’autres concepts prometteurs tels que l’exploitation des énergies marines méritent aussi plus d’attention. Le projet britannique RSP, soutenu désormais par le géant du pétrole Shell, vise notamment à puiser l’énergie des ondes de marée. Plusieurs autres sociétés s’y associent, en l’occurrence Mocean Energy, Verlume, Total Energies, Serica Energy, Transmark Subsea, Harbour Energy, Baker Hughes, PTTEP et Net Zero Technology Centre. Décryptage.

La phase de démonstration de deux systèmes innovants

Si cette étape de démonstration se passe comme prévu, la technologie houlomotrice en forme de crabe de Mocean Energy et la batterie sous-marine de Verlume pourraient être déployées à l’échelle industrielle. Dans le cadre du projet collaboratif RSP, ces deux éléments seront ainsi mis à l’épreuve sur un site situé à environ cinq kilomètres de la côte de l’île principale des Orcades, en Écosse. L’ambition de toutes ces entreprises partenaires est de déterminer le potentiel de ces technologies pour répondre aux besoins croissants en énergie à faible émission de CO2 dans le monde. Il est à préciser que ce projet d’énergie renouvelable dure déjà plus de plus d’un an et est financé à hauteur de 2 millions de livres sterling (2,34 millions d’euros).

Un projet révolutionnaire d’exploitation de l’énergie des vagues

En 2021, ce système houlomoteur Blue X et cette batterie sous-marine Halo ont déjà été testés dans une installation d’essai à terre, à Aberdeen, en Écosse. Ensuite, ce convertisseur d’énergie marine a subi des tests en mer dans les Orcades. Il a ainsi pu produire ses premiers kilowattheures et a fourni des données préliminaires sur son fonctionnement et ses performances. Il est à souligner que le Blue X est un modèle prototype visant à collecter des données spécifiques, qui peuvent être appliquées aux deux versions de convertisseur d’énergie houlomotrice Blue Star et Blue Horizon de l’entreprise Mocean Energy.

Jusqu’à ce jour, cette société n’a pas communiqué d’informations précises sur la puissance et la capacité de production d’électricité de ces produits. Concernant la batterie de Verlume, celle-ci est spécialement conçue pour une application sous-marine. Elle a la particularité d’intégrer un système intelligent de gestion de l’énergie. Sa conception modulaire facilitera beaucoup sa mise à l’échelle. Ce projet énergétique est également l’occasion de tester des câbles sous-marins rentables et à faible teneur en carbone.

Les avantages de Shell en rejoignant ce programme

Ce géant des énergies fossiles accède à l’ensemble des données et des résultats de ce programme de test. Il profitera aussi d’une évaluation de la faisabilité du déploiement de ces technologies de production et de stockage d’énergie marine sur le site qui lui convient. Il faut noter que ce groupe contribue à ce projet ambitieux par l’intermédiaire de son propre programme dédié aux énergies marines renouvelables. Son équipe de recherche et de développement travaille constamment à rechercher, à sélectionner et à tester diverses solutions d’énergie durable de nouvelle génération. Plus d’informations : Verlume.world et Mocean Energy. Que pensez-vous de cette collaboration ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .