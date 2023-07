« Un trésor invisible au fond de la mer », TidalWatt invente une mini hydrolienne puissante (5 MW) et moins invasive

Aujourd’hui, les énergies carbonées couvrent encore environ 80 % des besoins en énergie dans le monde. Une baisse significative de cette proportion est essentielle afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’industrie des énergies renouvelables joue un rôle important pour atteindre cet objectif. Mais au-delà de ce grand défi climatique, on ne doit pas négliger l’impact des projets de production d’électricité verte sur la biodiversité. Les écologistes font souvent des reproches aux parcs éoliens terrestres et offshore en raison de leur effet néfaste sur la faune (les espèces volantes en particulier). L’entreprise brésilienne TidalWatt est parvenue à résoudre cette contrainte écologique en mettant au point une turbine sous-marine de taille modérée. Décryptage.

La conception d’une hydrolienne respectueuse de la biodiversité

Les éoliennes offshore fonctionnent sur le même principe que les installations terrestres. Elles capturent l’énergie générée par le vent et la transforment en courant électrique. Plus la surface balayée par les pales est grande, plus le système est puissant. La hauteur du mât détermine également ses performances. C’est la raison pour laquelle le diamètre des rotors et la hauteur des mâts ont connu des améliorations continues au fil du temps. Aujourd’hui, on peut trouver de nouvelles éoliennes géantes avec des hélices de plus de 250 m de diamètre. Bien qu’elles soient efficaces en termes de production d’énergie, elles présentent l’inconvénient de perturber les écosystèmes environnants.

En France, une étude réalisée par la LPO a estimé qu’environ 0,3 à 18,3 oiseaux sont tués chaque année par une éolienne. Ce problème peut toutefois être résolu, car il est possible de déployer un système à la fois puissant et non invasif. C’est le cas de la petite turbine sous-marine TidalWatt de 3 m de diamètre, qui serait en mesure de produire 5 MW d’électricité à une vitesse de courant de 1,87 nœud. Cette puissance est comparable à celle d’une installation éolienne dotée d’un rotor de 180 m de diamètre. Cette nouvelle hydrolienne fonctionne sous l’eau, évitant tout risque de collisions pour les oiseaux. De plus, les turbines seront installées à l’écart des récifs coralliens, selon Mauricio Queiroz, fondateur et PDG de cette entreprise. D’ailleurs, des récifs artificiels pourraient se former autour des sites d’installation des hydroliennes.

La capacité de cette centrale électrique sous-marine

Queiroz a expliqué que la zone de couverture de sa turbine est 3 600 fois inférieure à celle d’une éolienne offshore. Mais sa production est trois fois plus élevée. Ce système pourrait produire de l’énergie sur 90 % du temps, contre seulement 30 % avec les éoliennes. Il capture continuellement l’énergie générée par les courants océaniques. À une vitesse moyenne de courant de plus d’un nœud, cette hydrolienne serait capable de convertir 70 à 95 % de l’énergie captée en électricité. D’après le PDG de la start-up, les océans sont la seule source d’énergie renouvelable fiable, car les courants y sont constants et prévisibles. De plus, ces derniers sont déjà cartographiés.

L’entreprise a affirmé que cette nouvelle turbine de 5 MW pourrait approximativement alimenter 22 800 foyers au Brésil. Actuellement, les travaux d’installation du prototype s’effectuent en collaboration avec le John Cockerill Group et l’Institut national brésilien de la métrologie, de la qualité et de la technologie. Queiroz a déclaré que les tests réalisés par le LabOceano seront cruciaux pour passer à la phase du lancement des projets de centrales électriques sous-marines de la start-up. Plus d’informations : Tidalwatt.com