Cette hydrolienne flottante, sans danger pour la faune, va générer de l’énergie en utilisant le mouvement des vagues

La plateforme marine UniWave 200 a été mise en place l’année dernière dans la mer agitée du détroit de Bass, au large de King Island, entre la Tasmanie et l’Australie. Il s’agit d’un dispositif flottant mis au point par l’entreprise australienne Wave Swell Energy (WSE). Bien que l’installation soit encore en phase de test, elle produit déjà une énergie destinée au micro-réseau de l’île, et ce, 24h/24 et 7j/7. « L’installation du banc de test ne vise pas à produire une importante quantité d’énergie, mais plutôt à prouver l’efficacité de la technologie quelles que soient les conditions des vagues auxquelles elle est exposée. Sur certaines périodes, les résultats obtenus ont même dépassé les attentes. Par exemple, dans des conditions de vagues raisonnables, lorsque l’unité produit 40 kW de puissance, il est possible d’extrapoler la quantité d’énergie afin qu’elle soit de l’ordre de 1 MWh sur une durée de 24 heures », a déclaré Paul Geason, PDG de Wave Swell Energy.

Basée sur le concept OWC

Le fonctionnement de l’UniWave est basé sur un concept connu sous le nom de Colonne d’eau oscillante (OWC). Il se présente ici comme un évent artificiel composé d’une chambre ouverte sur la ligne de flottaison. Au fur et à mesure que les vagues passent devant, l’eau y pénètre, puis monte et descend à l’intérieur. Des changements de pression d’air se créent alors dans le compartiment en béton et entraînent la turbine pour produire de l’énergie. Cette énergie est ensuite transférée vers le réseau électrique local au moyen d’un câble.

Innovante, peu couteuse et plus efficace

Alors que la plupart des hydroliennes marines récoltent l’énergie uniquement à la surface ou au fond de la mer, l’UniWave 200 en puise à partir de toute la colonne d’eau qui pénètre dans son imposante chambre en béton. C’est ce qui lui permet d’être nettement plus efficace. Comparée aux autres systèmes innovants déjà conçus par WSE, la technologie UniWave 200 est la plus simple et la moins chère. D’ailleurs, elle ne nécessite pas beaucoup d’entretien. Plus intéressant encore, la structure fournit un rendement de conversion d’énergie plus élevé. Sa conception a été étudiée de manière à placer toutes les parties mobiles au-dessus de la ligne de flottaison. Ainsi, ces éléments bénéficient d’une durée de vie plus longue et ne gênent en aucun cas la faune marine.

Prévenir l’érosion des zones côtières

Par ailleurs, le fait que cette infrastructure remorquable puisse être intégrée dans un barrage et un brise-lames constitue un avantage majeur. Elle contribue à la prévention de l’érosion côtière tout en produisant de l’énergie. À noter que les essais menés dans le détroit de Bass devraient se poursuivre jusqu’à la fin de 2022, à l’issu desquels WSE compte entamer directement la commercialisation de sa technologie. Plus d’infos : waveswell.com