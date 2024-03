Kensa : Shoebox NX, une pompe à chaleur géothermique avec un coefficient de performance de 4,36

Entre les années 1990 et 2019, les émissions de CO2 du chauffage résidentiel en France ont baissé de 33 %, selon les chiffres du CGDD (Commissariat général au développement durable). Ce bilan positif s’explique notamment par le passage à des solutions plus vertes comme le bois ou encore les pompes à chaleur. C’est dans cette dynamique que le fabricant britannique Kensa a mis au point la Shoebox NX, une pompe à chaleur géothermique « ultra performante ». Elle se démarque de la concurrence par son design compact, sa facilité d’installation et son efficacité s’élevant à plus de 400 %. L’appareil serait capable de produire de l’eau chaude à des températures allant jusqu’à 65 °C, et embarquerait une technologie de refroidissement passif pour rafraîchir les logements en été « à un coût bien inférieur à celui de la climatisation », dévoile l’entreprise.

Une pompe à chaleur ultra performante

La puissance thermique nominale de la Shoebox NX est comprise entre 3 et 6 kW. Elle exploite l’énergie renouvelable naturelle et la concentre à haute température pour assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Cette PAC, très innovante sur le papier, consomme 1 kW d’électricité pour produire plus de 4 kW de chaleur. En été, elle peut être configurée pour fournir un refroidissement passif, permettant de rafraîchir les logements à moindre coût, promet l’entreprise. Avec un coefficient de performance de 4,36, l’un des plus élevés du marché et une performance énergétique classée A+++, la Shoebox NX semble très prometteuse. Elle se distingue également par sa petite taille et son design moderne et élégant, s’adaptant facilement à tous les espaces.

Un dispositif de chauffage pratique et écologique

La pompe à chaleur de nouvelle génération Shoebox NX promet un chauffage et un refroidissement domestique durables, verts et économes en énergie. Selon les informations de l’entreprise, elle s’adapte à différents types de projets et peut s’utiliser dans le cadre d’une rénovation de logement ou directement dans une maison ou un appartement neufs. Toujours selon les explications de la société, Kensa a privilégié les produits recyclés afin de réduire l’utilisation de plastiques à usage unique. La marque a aussi repensé ses processus de stockage et de transport dans le but de produire des pompes à chaleur encore plus vertes.

La pompe à chaleur géothermique de Kensa : la solution du futur ?

Grâce à sa facilité d’installation et à sa performance, la Shoebox NX pourrait contribuer à la réduction des impacts carbone des immeubles collectifs. La pompe à chaleur est certifiée « Connect & Notify » et figure sur la base de données des pompes à chaleur de l’Energy Network Association (ENA). Kensa prévoit d’étendre ses opérations afin d’avoir plus d’impact. La marque souhaite installer plus 50 000 pompes à chaleur géothermiques par an, d’ici à 2030. Plus d’informations sur ce produit : kensaheatpumps.com. Que pensez-vous de cette pompe à chaleur géothermique ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .