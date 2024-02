Equium : la pompe à chaleur acoustique (qui exploite l’énergie du son) passe en phase d’expérimentation

La décarbonation des moyens de chauffage des logements est aujourd’hui l’un des plus grands défis des ménages, des entreprises et du gouvernement français. En effet, le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont responsables de 50 % des émissions de dioxyde de carbone dans l’ensemble du secteur du bâtiment. Ces dernières années, remplacer les chaudières à combustibles fossiles fait partie des actions menées pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants. De même, les nouvelles constructions doivent adopter des technologies à faible émission afin de respecter la norme environnementale RE 2020.

Les pompes à chaleur air-air, air-eau, eau-eau ou géothermiques font partie des solutions les plus adaptées pour consommer moins d’électricité et diminuer les émissions de carbone d’une habitation. Cependant, ces modèles traditionnels présentent encore certaines limites telles que leur installation complexe et leur coût de maintenance élevé. Basée à Nantes, l’entreprise Equium affirme avoir surmonté ces problèmes en développant une nouvelle PAC acoustique facile à installer, économique et sans entretien spécifique. Découverte.

Une pompe à chaleur basée sur la thermoacoustique

Cette entreprise française considère l’énergie du son, qui est peu exploitée jusqu’ici, comme la nouvelle énergie renouvelable du 21ᵉ siècle. Son équipe l’a utilisée pour réinventer la pompe à chaleur. Plus explicitement, ce système repose sur le principe de la thermoacoustique, un phénomène naturel combinant l’acoustique, la thermique et la mécanique des fluides. Finalement, à l’intérieur de l’appareil, des ondes acoustiques sont produites et amplifiées de façon automatique grâce au gradient de température ou au courant électrique.

Ces ondes puissantes effectuent un travail de compression/détente, générant de la chaleur avec une grande efficacité, sans utiliser ni gaz frigorigène ni pièce mobile coûteuse. Cette énergie thermique générée augmente en température dans le système pour qu’elle soit adaptée pour des applications domestiques, dont le chauffage et les douches. Au journal Ouest-France, Cédric François, fondateur d’Equium, a démontré ce phénomène de production d’énergie thermique grâce au son. Il a expliqué que : « Avec de la chaleur, on peut produire un son. Avec un son, on peut produire de la chaleur ».

Une option de chauffage puissante, économique et écologique

D’après cette entreprise, sa nouvelle technologie de PAC acoustique présente un coefficient de performance saisonnier (SCOP) plus élevé que celui des PAC traditionnelles haute température et celui des chaudières à gaz conventionnelles. Pour le moment, aucun chiffre sur son efficacité énergétique ni sa rentabilité n’a été divulgué. Néanmoins, le fabricant a déjà annoncé le lancement de la phase d’expérimentation pour cette année 2024. Ce qui lui permettra de récolter des données précises sur les caractéristiques de cette machine innovante.

En outre, l’entreprise affirme que cette pompe à chaleur fonctionne sans bruit et avec une faible émission de gaz à effet de serre. L’appareil serait, d’ailleurs, fabriqué à partir des matériaux entièrement recyclables. L’un de ses nombreux avantages est aussi son aspect économique. Grâce à sa conception ingénieuse, la PAC acoustique Equium présenterait une durée de vie de plus de 30 ans, contre 15 à 20 ans pour les PAC aérothermiques. De plus, elle est simple à installer, sans avoir besoin de l’intervention d’un professionnel, assure le fabricant sur son site. Elle nécessite peu d’entretien tout au long de son exploitation.

Les objectifs de ce fabricant français

Cette entreprise ambitionne à développer une filière française de pompe à chaleur acoustique, qui pourrait regrouper des acteurs universitaires, industriels et commerciaux des Pays de la Loire et de la Bretagne. Elle estime que cette technologie de chauffage à base de thermoacoustique pourrait être adoptée par le plus grand nombre afin d’atténuer les problèmes climatiques actuels. Il est à noter qu’Equium a bénéficié des soutiens de plusieurs acteurs et financeurs de la transition énergétique et de l’innovation deep tech lors du développement de cette PAC acoustique. Récemment, le groupe industriel nantais Armor est devenu l’un de ses actionnaires. Plus d’informations : Equium.fr. Que pensez-vous de ce nouveau type de pompe à chaleur ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .