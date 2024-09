Dandelion dévoile une PAC résidentielle avec un coefficient de performance énergétique (COP) de 5,2

La réduction de l’empreinte carbone des pompes à chaleur est au cœur des préoccupations des scientifiques et des entreprises. Cela permettrait de limiter l’impact environnemental des bâtiments. En ce sens, le fabricant américain Dandelion Energy a annoncé une pompe à chaleur géothermique qui promet une efficacité élevée. Baptisée Geo, cette solution innovante est capable de chauffer l’air intérieur jusqu’à 49 °C. Sa capacité de chauffage maximale est de 63 000 Btu/heure. Par ailleurs, la société promet un coefficient de performance de 5,2. Avec ce nouveau produit, Dandelion veut donner aux familles la possibilité de mettre un terme à l’utilisation des combustibles fossiles pour chauffer leur résidence.

Un système de chauffage et de climatisation respectueux de l’environnement

En adoptant le chauffage et la climatisation géothermiques, le système utilise l’électricité pour capter efficacement l’énergie thermique renouvelable. L’installation de panneaux solaires permet aux propriétaires de produire leur propre électricité, réalisant ainsi des économies significatives et fonctionnant sans émission de carbone, a expliqué la directrice technique et cofondatrice de la société, Kathy Hannun, rapporte notre source. Comme vous l’aurez compris, la pompe à chaleur peut être alimentée par de l’électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques.

Une conception intelligente

Le système comprend des boucles souterraines enfoncées à des profondeurs allant de 91 mètres à 152 mètres. Connectés à la pompe centrale, ces éléments forment un circuit dans lequel circule de l’eau ainsi qu’une solution antigel non toxique. Dandelion Energy a aussi prévu un échangeur de chaleur à plaques ainsi qu’un serpentin d’air conçu sur mesure. Ce dernier a pour rôle de transférer la chaleur du sol vers la maison et vice-versa. Outre ces composants, la pompe à chaleur Geo est pourvue d’un système de contrôle automatique du débit. Elle est dotée d’une fonction de démarrage progressif et d’un dispositif intelligent qui surveille son fonctionnement en permanence.

Qu’en est-il de la disponibilité ?

Le produit est en mesure de chauffer et de refroidir l’intérieur d’un bâtiment. En hiver, la chaleur du sol est transférée à la maison par l’eau circulant dans les boucles souterraines. En été, la pompe à chaleur absorbe l’air chaud du bâtiment. Cet air est ensuite pompé sous terre, où il se refroidit avant d’être réinjecté dans le système de climatisation pour être distribué. Le Dandelion Geo sera bientôt commercialisé aux États-Unis, avant de partir à la conquête du territoire canadien.

En revanche, aucune information n'est disponible concernant son lancement sur d'autres marchés, notamment en Europe. Plus d'infos : dandelionenergy.com.