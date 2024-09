BlueHeart, une pompe à chaleur acoustique de 6 kW qui exploite l’énergie du son

Dans l’objectif de faire de la Terre « un meilleur endroit où vivre », BlueHeart, basée à Alkmaar, aux Pays-Bas, a mis au point un dispositif thermoacoustique qui pourrait réduire les émissions mondiales de CO2 de 7 % d’ici à 2050. Cette solution durable et innovante, conçue pour fonctionner de concert avec les pompes à chaleur, est censée améliorer la façon dont nous chauffons et refroidissons nos bâtiments. Elle consiste en une unité indépendante ayant une capacité thermique de 6 kW. La jeune entreprise néerlandaise promet une installation facile, un fonctionnement silencieux ainsi qu’une compatibilité avec les bâtiments existants et les nouvelles constructions.

Les particuliers comme cible principale

Avant d’aller plus loin, il convient de noter que Blue Heart est un spin-off de l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, mieux connue sous l’acronyme « TNO ». Elle a été fondée en 2016. Avec sa technologie révolutionnaire, elle ambitionne de contribuer à la décarbonisation du secteur résidentiel. En effet, bien que celle-ci soit adaptée à des applications domestiques et industrielles, l’entreprise semble pour l’heure privilégier un déploiement au sein des ménages. En plus de sa compacité (mesurant 55 × 50 × 55 cm), l’une des particularités de ce module pour pompe à chaleur est qu’il n’utilise aucun réfrigérant. Au lieu de cela, il s’agit d’un récipient sous pression rempli d’hélium à 60 bars.

Des pistons qui enclenchent le processus de transfert de chaleur

En dépit de cette conception, les pompes à chaleur équipées du nouveau dispositif seraient thermiquement plus efficaces que les modèles conventionnels. L’unité Blue Heart intègre deux pistons qui effectuent 100 mouvements va-et-vient par seconde. Ce mouvement ultra rapide crée une onde acoustique capable de déplacer la chaleur d’une température plus basse vers une température plus élevée. Pour cela, le dispositif met en œuvre un processus qui se déroule en quatre phases : détente, déplacement, compression et déplacement de retour.

Prend en charge différentes sources de chaleur

« Pendant la phase de détente, la température du gaz baisse et le gaz dans l'échangeur de chaleur froid absorbe la chaleur […] Le gaz se déplace ensuite dans le régénérateur jusqu'à l'échangeur de chaleur chaud. Là, il est comprimé. La température augmente et la chaleur précédemment absorbée est libérée dans l'échangeur de chaleur chaud. Enfin, le gaz retourne, et le cycle est terminé », a expliqué un représentant de BlueHeart, rapporte notre source. Fait intéressant, le système est compatible avec n'importe quelle source de chaleur : eau, air, terre, etc. De plus, il peut être couplé à l'énergie solaire.