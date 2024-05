Quel type de pompe à chaleur choisir pour une maison ?

En 2023, les ventes de pompes à chaleur air/eau ont enregistré un recul de 14 %, tandis que celles des PAC eau/eau et air/air ont augmenté respectivement de 18 % et de 13 %, selon des chiffres dévoilés par Uniclima. Malgré une année difficile pour la majorité des appareils de chauffage, notamment les chaudières biomasse dont les ventes ont chuté de 60 %. Les pompes à chaleur continuent de séduire grâce à leur côté écologique et les économies d’énergie qu’elles permettent de réaliser. Si, à l’instar de nombreux ménages français, vous projetez d’installer une PAC dans votre habitation, voici quelques conseils pour choisir le type de dispositif le plus adapté.

Différentes selon les logements

Avant de vous lancer dans l’achat d’une pompe à chaleur, vérifiez si votre logement est équipé ou non de conduits d’aération. En l’absence de conduits, l’idéal est d’opter pour une PAC à un ou plusieurs splits, à savoir des unités intérieures connectées directement à une unité extérieure pour augmenter ou diminuer la température dans votre habitation. Dans le cas contraire, vous pouvez vous tourner vers une pompe à chaleur monobloc, diffusant la chaleur dans les différentes pièces de votre maison à l’aide des conduits d’aération. Pour information, les modèles monoblocs sont souvent destinés aux nouvelles constructions et ne sont pas réversibles, dans la majorité des cas.

La pompe à chaleur aérothermique et géothermique

Le choix entre une pompe à chaleur géothermique et aérothermique doit être effectué par rapport au climat, de vos besoins en chauffage et en climatisation, ainsi que de votre budget. Les PAC aérothermiques sont plus aisées à mettre en œuvre et sont proposées à des prix relativement abordables, compris entre 2 000 et 15 000 €. Néanmoins, leurs performances dépendent en grande partie des variations de température à l’extérieur de votre logement. Elles se présentent comme les solutions de chauffage les mieux adaptées, si vous vivez dans une région où les hivers sont doux. Concernant la pompe à chaleur géothermique, elle est nettement plus performante que les modèles aérothermiques. En effet, elle capte les calories dans le sol où la température est plus stable que celle de l’air ambiant, aussi bien en été qu’en hiver. Son principal inconvénient réside dans son prix, pouvant aller de 14 000 € à 25 000 €, et le coût de sa mise en œuvre. Ce type de PAC est recommandé dans les régions soumises à d’importantes fluctuations de température.

La pompe à chaleur à absorption

Encore peu connue, la pompe à chaleur à absorption ne fonctionne pas à l’électricité, mais au gaz. Elle capte les calories présentes dans l’air ou dans le sol, grâce à un mélange d’eau et d’ammoniac. Ce liquide est ensuite réchauffé par un brûleur à gaz et la chaleur produite peut être utilisée pour chauffer l’intérieur de votre habitation ou pour l’eau chaude sanitaire. Ce dispositif bénéficie d’un coefficient de performance atteignant 150 % et peut correctement fonctionner à des températures allant de -20 °C à +40 °C. Il est donc particulièrement performant et devrait efficacement répondre à vos besoins en chauffage et en climatisation, si vous habitez dans une région soumise à de grosses vagues de froid.

Concernant les prix, prévoyez entre 15 000 € et 20 000 € pour une PAC aérothermique à absorption et un peu plus pour un modèle géothermique. Pour information, il vous est possible de bénéficier de plusieurs aides telles que MaPrimeRénov’ pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .