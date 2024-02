Selon cette étude, le changement climatique pourrait mener à l’écroulement de la société plus tôt que prévu…

Notre civilisation est-elle au bord de l’effondrement ? C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle étude parue dans la revue BioScience et soutenue par plus de 15 000 scientifiques issus de plus de 160 pays. Ces experts s’accordent à dire que « la vie sur la planète Terre est en état de siège » alors que nos émissions de gaz à effet de serre continuent à prendre de l’ampleur. Le rapport rappelle les efforts mis en œuvre par les écologistes pour prévenir la hausse des températures causée par les activités humaines. Malheureusement, les mesures adoptées semblent insuffisantes.

Les combustibles fossiles en tête de liste

Christopher Wolf note qu’à moins que des stratégies réellement efficaces ne soient mises en œuvre pour s’attaquer au fond du problème, une catastrophe mondiale due à des changements environnementaux rapides est inévitable. Le co-auteur de l’étude et chercheur postdoctoral à l’Université d’État de l’Oregon estime que le monde est sur la voie d’un effondrement possible de ses systèmes socio-économiques et naturels. Le pire, c’est que cela pourrait arriver d’ici à 2100. Selon l’article, l’industrie des combustibles fossiles ainsi que les initiatives gouvernementales qui la soutiennent constituent les principaux éléments à l’origine de la crise climatique.

Des scénarios effrayants

En plus de cet éventuel basculement des systèmes socio-économiques et écologiques, les experts mettent en garde contre de possibles pénuries d’eau douce et de nourriture à l’échelle planétaire. S’y ajouteraient des épisodes caniculaires qui pourraient durer tout au long de l’année. Bref, Christopher Wolf et les co-signataires de l’article prévoient des scénarios apocalyptiques si aucune mesure n’est prise pour renverser la tendance actuelle des émissions de carbone. Les auteurs estiment qu’il est primordial de changer les opinions vis-à-vis de l’urgence environnementale.

Plus qu’une urgence climatique

D’après eux, le problème du changement climatique ne doit pas être considéré comme une préoccupation environnementale isolée, mais plutôt comme une menace pressante pour l’écosystème terrestre dans son ensemble. Pour prévenir une apocalypse d’ici à la fin du siècle, les chercheurs recommandent ainsi d’abandonner les combustibles fossiles et de revoir notre habitude de consommation.

En effet, la surconsommation contribue également à la hausse des températures terrestres et à l’amenuisement des ressources naturelles. Par ailleurs, l’étude fait état d’un autre constat alarmant. En 2023, on a enregistré 38 jours au cours desquels les températures moyennes mondiales ont dépassé de 1,5 °C le seuil maximal de l’ère préindustrielle, un niveau rarement franchi avant le début du 21e siècle ! Plus d’infos : academic.oup.com. Que pensez-vous de cette étude alarmante ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .