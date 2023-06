Sécheresse : les 26 départements qui seront (sans doute) les plus touchés par la canicule

Ces dernières semaines, le thermomètre s’est affolé dans la majeure partie de la France et a allègrement dépassé les 30 °C à certains endroits. L’été débute le 21 juin, pourtant la météo n’a pas attendu cette date pour nous accabler de chaleur ! Et selon les météorologistes et le ministre de la Transition Écologique, Christophe Béchu, ces températures ne sont que les prémices de celles qui nous attendent cet été. Le ministère a d’ailleurs dévoilé, à ce sujet, une liste de 26 départements français, présentant un risque élevé de sécheresse (et par conséquent de canicule) pour cette saison estivale. Du nord au sud et d’est en ouest, la chaleur s’installera sur le pays, et il faudra prendre des précautions pour éviter « les coups de chaleur ». Explications.

Quels sont les risques pour les 26 départements concernés ?

Sur les 100 départements français, 26 sont classés en zone rouge, ce qui signifie qu’ils sont exposés à un risque de pénurie d’eau et à des épisodes de canicule. Ces départements seront donc classés en niveau d’alerte sécheresse, de 1 à 4, entraînant des restrictions de l’usage de l’eau. Par exemple, en alerte de niveau 4, seule l’eau contenue dans vos récupérateurs d’eau de pluie peut être utilisée à des fins d’arrosage du jardin. Cette alerte survient quelques jours après un rapport de l’Organisation météorologique mondiale prévoyant que les cinq prochaines années seront les plus chaudes jamais enregistrées depuis le début de l’ère industrielle. Le réchauffement climatique et le phénomène El Niño, qui favorise des températures extrêmes et qui vient de débuter, sont deux facteurs qui pousseront les thermomètres à des niveaux records.

Publiée aujourd’hui pour anticiper la situation estivale, la nouvelle cartographie est une projection d’ici à la fin de l’été des territoires avec risques de sécheresse. Alors, dès aujourd’hui, nous anticipons les risques. pic.twitter.com/uvyiT8XMFb — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) May 17, 2023

Qui seront concernés par ces futurs épisodes caniculaires ?

Comme une évidence, le sud devrait particulièrement être touché par des risques de canicule et de sécheresse. Le littoral méditerranéen, de la Corse à la Côte d’Azur en passant par les Pyrénées, est en situation critique. Les nappes phréatiques et les cours d’eau atteignent leur niveau le plus bas. Le déficit pluviométrique est bien réel, ce qui pourrait entraîner des mesures locales pour limiter la sécheresse. L’Île-de-France n’est pas épargnée par ces prévisions alarmantes du ministère, avec 4 départements classés en rouge, dont Paris. Le Rhône et la ville de Lyon sont également à risque selon les prévisions ministérielles. Il est donc essentiel de se mettre à l’abri (en particulier les personnes vulnérables), y compris dans les grandes agglomérations. La sécheresse estivale est un phénomène qui s’aggrave avec le réchauffement climatique. Selon Météo-France, la température moyenne en France a augmenté de 1,7 °C depuis 1900 et les précipitations ont diminué de 7 % depuis 1959. Ces tendances devraient se poursuivre dans les prochaines années, avec des conséquences majeures sur la nature et tous les secteurs.

Rappel de la conduite à tenir en cas de canicule

Lors des périodes de fortes chaleurs, il est crucial de prendre des mesures pour protéger sa santé, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Le site Service Public indique les gestes simples à adopter en cas de canicule :

Rester au frais.

Boire assez d’eau et éviter l’alcool.

Manger convenablement.

Fermer les volets et les fenêtres pendant la journée, aérer la nuit.

Se rafraîchir en mouillant son corps.

Prendre des nouvelles régulières des personnes fragiles.

Privilégier des activités légères.

En cas de malaise, appeler le 15.

Le registre canicule recense les personnes fragiles souhaitant bénéficier d’une assistance durant les périodes de chaleur intense. Actualisé deux fois par an, il permet de localiser les populations à risque, qui sont régulièrement contactées par les services communaux. Trois catégories de personnes peuvent s’inscrire : les plus de 65 ans, les inaptes au travail de plus de 60 ans et les adultes handicapés. Pour s’inscrire, contactez le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de votre mairie. En cas de besoin, un numéro d’information gratuit, Canicule Info service au 0800 06 66 66, est disponible du lundi au samedi de 9 h à 19 h.