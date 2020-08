Canicule : découvrez quelques gestes simples pour conserver un peu de fraîcheur !

Une chaleur étouffante, des températures dignes du Sahara (ou presque), c’est bien la canicule qui s’est installé depuis quelques jours en France… Même si celle-ci devrait laisser place à un peu de fraîcheur dans les jours à venir, nous ne sommes pas à l’abri d’un nouvel épisode caniculaire d’ici le 21 septembre, début théorique de l’automne. Avec l’utilisation des climatisations, les factures d’électricité vont forcément grimper…

Découvrez quelques astuces pour rafraîchir votre intérieur sans pour autant exploser les compteurs électriques ! Qui plus est, pousser les climatisations est néfaste pour la planète et pour la propagation du coronavirus qui rappelons-le n’a pas pris de vacances cet été !

Des ventilateurs plutôt que des climatisations !

Il est tentant de pousser la clim à fond pour rafraîchir votre maison quand, à l’extérieur on atteint les 40°C mais c’est une erreur. Les climatiseurs consomment 100 fois plus d’énergie qu’un ventilateur classique ! Pour l’effet clim du ventilateur, placez un bol rempli de glaçons ou une bouteille congelée… Effet frais garanti sans gaz réfrigérant. Le soir, pensez à éteindre votre ventilateur, la nuit les températures baissent et le ventilateur n’est absolument pas nécessaire. En plus, il pourrait nuire à un bon sommeil par le bruit des pâles !

Etendez votre linge à l’intérieur

Avec le soleil, on a tendance à étendre son linge en plein soleil… Certes il séchera plus vite, mais il ne vous offrira pas la fraîcheur qu’il pourrait dégager par son humidité. Suspendez un drap humide à vos fenêtres, l’évaporation de l’eau qu’il contient provoquera de la fraîcheur à l’intérieur. Le sèche-linge est à bannir en été et à utiliser avec parcimonie en hiver, il dégage de la chaleur et consomme beaucoup d’énergie !

Laissez vos volets clos !

A l’inverse de vos habitudes, ne laissez pas entrer le soleil matinal dans votre maison… Fermez les volets dès 8h du matin et aérez entre 6h et 8h, les heures les plus fraîches des journées estivales. L’idéal étant de suivre le soleil pour l’empêcher d’entrer au fur et à mesure de la journée. Si vous vous absentez toute la journée, laissez vos volets ou stores fermés, vous pourriez gagner plus de 15° en rentrant chez vous ! Et ouvrez tout à partir de 22 h quand la chaleur retombe !

Pensez à vous hydrater avec de l’eau fraîche mais pas glacée. Prenez des douches tièdes (et non glacées) plusieurs fois par jour. Alimentez-vous régulièrement même si le manque d’appétit se fait sentir. Enfin si vous avez la chance d’avoir une piscine, abusez-en mais protégez votre peau avec une crème solaire… écologique de préférence !

