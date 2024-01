Café Royal innove avec des capsules en algues, une solution zéro déchet pour les amateurs de caféine

Vous êtes consommateurs de café en capsules, mais cherchez une solution pour réduire votre impact environnemental ? En effet, les capsules en aluminium ou en plastiques sont des déchets que nous ne prenons pas la peine de recycler. Chaque année, environ neuf milliards de capsules de café (rien que pour Nespresso) sont vendues dans le monde, entraînant la production de quelque 40 000 tonnes de déchets. Dans l’absolu, nous devrions les vider de leur marc puis les déposer dans le bac de tri des emballages. Mais, dans la réalité, qui le fait vraiment ? Saviez-vous que la marque Café Royal avait inventé, l’année dernière, une capsule de café à base d’algues ? Cette capsule en forme de boule fonctionne uniquement avec la machine CoffeeB qui affiche, en ce moment, une réduction de 45 %, vendue au prix de 99 € au lieu de 179 € ! Retour sur cette capsule d’algues plutôt ingénieuse et surtout « zéro déchet ». Découverte.

Les capsules CoffeeB à base d’algues, qu’est-ce que c’est ?

La capsule CoffeeB se présente comme une capsule révolutionnaire grâce aux caractéristiques suivantes : 0 % aluminium, 0 % pastique, 100 % compostable dans votre jardin, 100 % compensé en CO2, 100 % café Bio Fairtrade. En effet, cette capsule a été conçue après cinq années de recherche, et une centaine de brevets déposés. « On estime que les déchets plastiques et aluminium générés par les capsules représentent environ 100 000 tonnes. Cela équivaut approximativement au poids de 10 tours Eiffel. C’est un vrai problème », expliquait Ghassan Kara, Directeur Général France de la marque Café Royal, au site AirZen.fr. Depuis son lancement en septembre 2022, la marque a diversifié les capsules proposées. Ainsi, vous pouvez retrouver du lungo, du ristretto, ou de l’expresso, comme pour les autres capsules d’autres marques.

Pourquoi cette capsule est écoresponsable ?

Pour la concevoir, les ingénieurs de Café Royal ont réalisé des centaines de tests, et choisi l’algue pour la fabriquer. Outre le fait que l’algue serve à la fabrication de la capsule, le fait de prélever ces dernières sur les côtes de l’Atlantique, en France, permet de dépolluer les eaux. En effet, avec le réchauffement climatique, les algues alginates pullulent et se développent beaucoup plus vite. Il devient important de trouver des moyens de les utiliser pour concevoir de nouveaux produits. Café Royal précise que l’algue est utilisée pour former une coque de café, mais qu’elle n’altère pas le goût lorsque l’eau chaude la traverse.

Et, après, que faire de sa capsule CoffeeB ?

Une fois que vous avez dégusté votre café, plusieurs choix s’offrent à vous, mais elle ne devra plus jamais rejoindre la poubelle d’ordures ménagères. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, les foyers français devraient avoir une solution pour trier leurs biodéchets, mise à disposition par les collectivités. Si vous avez la chance de disposer de points d’apports volontaires, alors vos capsules à base d’algues pourront les rejoindre avec vos biodéchets.

Vous pouvez également les glisser dans votre composteur de jardin, dans celui de votre cuisine, et même dans le lombricomposteur. Enfin, si vous n’avez rien de tout cela, mais un jardin, ou des plantes vertes, vous pourrez effriter votre capsule sèche au pied de vos végétaux, qui l’utiliseront comme fortifiant (algue + marc de café). Connaissiez-vous l’existence de ces capsules à base d’algues ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

CoffeeB by café royal Globe, machine à café spécialement conçues pour l'utilisation de Coffee Balls, 1.3L, Blanc La machine à café pour une expérience gustative CoffeeB inoubliable. Le plaisir du café à son summum, grâce au système patenté d’ébullition pour boules de café PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez