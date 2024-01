Un robot qui aspire les algues invasives pour les valoriser en pellets de chauffage, fertilisant et nourriture pour animaux

Alors que les ventes de pellets de bois s’intensifient en France, comme en Europe, des alternatives au bois se présentent progressivement. Les pellets de miscanthus, de lin ou de chanvre commencent à faire parler d’eux et pourraient devenir une solution de chauffage économique et écologique dans les années à venir. Les pellets fabriqués à partir de déchets végétaux possèdent les qualités d’un pellet de bois, mais permettent, en plus, de réduire les déchets agricoles. En termes de déchets végétaux, il en est auquel nous ne pensons pas immédiatement ; l’algue. Invasives, difficiles à éliminer des fonds marins ou lacustres, elles sont un déchet dont on ne sait trop que faire. En 2016, l’entreprise Suisse Avalgo Sàrl projetait de transformer les algues en biomasse (nourriture pour animaux, pellet de chauffage, etc.) grâce à Pléco, un aspirateur spécialement conçu pour débarrasser les lacs de leurs algues envahissantes. Découverte de cette belle idée, qui semble cependant n’avoir jamais vu le jour !

Pléco par Avalgo, qu’est-ce que c’était ?

L’entreprise Avalgo Sàrl, fondée en 2013, travaillait sur le projet de Pléco, une machine respectueuse de l’environnement, qui permettait de décrocher les algues des fonds, par aspiration. Le Pléco dont le nom avait été inspiré du poisson éponyme, avait la particularité d’aspirer puis de digérer les algues afin de réduire leur volume de 90 %. Le Pléco visait à être un nouveau type de faucardeuse, extrayant chirurgicalement les plantes aquatiques là où elles causent des problèmes. À l’époque, salué par différents médias locaux, le Pléco avait même fait une sortie en 2021, prouvant son efficacité.

Quel recyclage prévoyaient-ils pour les algues ?

Le but du Pléco, dont la campagne sur We Make It, avait été financée en totalité, projetait de revaloriser cette matière première, envahissante, largement disponible, gratuite et difficile à recycler. Les algues transformées pourraient devenir des fertilisants pour le jardin, des aliments naturels pour les animaux, ou encore des produits de thalassothérapie locaux. Nous connaissons tous les vertus des algues en matière de soins corporels, mais nous les attendions un peu moins sur les combustibles.

Pourtant l’idée était bien de proposer une alternative aux pellets de bois avec des pellets d’algues, qui pourraient être utilisés dans des chaudières ou des poêles biomasses, et ainsi proposer une autre source de combustible. Le Pléco était alors destiné aux ports ou collectivités territoriales, garants de la qualité des eaux des lacs. De plus, les algues, lorsqu’elles sont trop présentes et non traitées, représentent un danger pour la faune, la flore, ainsi que pour les bateaux qui peuvent y bloquer leurs hélices. Depuis 2022, nous ignorons ce qu’est devenu le Pléco, ni si les pellets d’algues ont réellement vu le jour. Il n’empêche que l’idée de recycler les algues en pellets de chauffage était une idée ingénieuse, non ?

Pourquoi les algues sont-elles envahissantes ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler des sargasses, algues envahissantes par excellence, dont on peut difficilement maitriser la prolifération. Outre leur dangerosité pour les fonds marins et la vie sous-marine, ces algues présentent également un danger pour l'homme. En effet, lorsqu'elles entrent en processus de décomposition, elles libèrent un gaz nauséabond au relent d'œuf pourri. Ce gaz est identifié comme étant du sulfure d'hydrogène, un composé chimique toxique qui peut potentiellement entraîner des troubles respiratoires. Se défaire des algues comme les sargasses et les transformer en pellets de chauffage aurait pu être l'idée du siècle. Plus d'informations : avalgo.com.