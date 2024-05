Robinet, minérale ou filtrée, quelle est la meilleure eau pour votre machine à café en grains ?

Le café est la troisième boisson la plus consommée au monde, après l’eau et le thé. Nous en consommons, en France, 13 % de plus, que la moyenne européenne, selon l’INSEE. Cette boisson que certains consomment à toute heure de la journée, fait partie intégrale de notre vie quotidienne. Depuis quelques années, les machines à café à grains, qui broient elles-mêmes le café, connaissent un franc succès. Ce type de machine, c’est l’assurance d’un café savoureux, personnalisé, écologique et économique. L’un de ses inconvénients étant de nécessiter des détartrages fréquents, mais cela dépend peut-être de l’eau que vous utilisez ? Alors, quelles eaux sont les plus adéquates à ce type de machine ? Je vais tout vous expliquer.

Comment connaître la qualité de son eau ?

Abordons, dans un premier temps, l’eau du robinet, car c’est, en général, celle que l’on utilise, toujours à disposition. Selon les régions de France, l’eau est plus dure ou plus douce. La dureté de l’eau est représentée par le calcium et le magnésium, qu’elle contient, des minéraux essentiels à la santé, mais pas toujours compatibles avec nos broyeurs à grains. La dureté de l’eau, nous ne pouvons pas y faire grand-chose, car elle dépend de la nature des sols traversés avant l’arrivée à votre robinet. Vous pouvez retrouver, la dureté de votre eau en fonction de votre région sur cette carte. Concrètement, plus l’eau est dure, plus elle est chargée en calcaire, et va donc entraîner des détartrages plus fréquents. Par conséquent, si, comme moi, vous vivez dans un département « en rouge » où l’eau est très dure, n’attendez pas pour détartrer votre machine, et prévoyez-le, dès qu’elle vous l’indique.

L’eau minérale, une fausse bonne idée ?

La réponse n’est pas formelle, car cela va dépendre de l’eau minérale, en bouteille, que vous utiliserez. Des eaux en bouteille renforcées en minéraux sont déconseillées, puisqu’elles pourraient provoquer des dommages sur votre machine. Les eaux en bouteille qui pourraient convenir seraient, de préférence, des eaux provenant de sources d’eau douce comme celles d’Auvergne, ou de Bretagne. Attention, donc, aux eaux très minéralisées, qui ne feraient qu’accélérer les dépôts de tartre. Pour vous donner une idée, votre eau, en bouteille, ne devra pas dépasser 30 à 40 mg/ litre en termes de minéraux. Quant aux eaux des carafes filtrantes, vous pouvez, bien entendu, les utiliser. Néanmoins, sachez que les filtrations concernent les métaux lourds, les pesticides et le chlore, mais ne changent jamais la dureté de votre eau. Même filtrée, une eau dure restera une eau dure. Le seul moyen de la rendre douce étant d’installer un adoucisseur d’eau. Idem si vous utilisez l’eau d’un réfrigérateur américain, elle ne sera pas plus douce, seulement plus saine !

Le détartrage, une étape cruciale pour votre machine !

Dans certains de vos commentaires, liés à mon article sur les inconvénients des machines à broyer les grains, j’ai noté que certains continuaient d’utiliser la machine lorsqu’elle indiquait la nécessité d’un détartrage. Certes, même avec le voyant allumé, elle va délivrer encore du café et elle peut fonctionner ad vitam æternam avec son voyant allumé. Vous pouvez continuer à l’utiliser quelques jours, le temps d’acheter du détartrant, par exemple.

En revanche, elle va continuer de s'entartrer jusqu'au blocage du circuit d'eau, qui sera obstrué par du calcaire (ou tartre). En conclusion, la meilleure eau pour votre cafetière reste celle de votre robinet ! Il suffit de respecter les demandes de détartrages de votre machine pour garantir sa longévité.