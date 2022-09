Café Royal invente une dosette de café très innovante en forme de boule, sans emballage et 100% compostable

Depuis le 1er janvier dernier, il s’est déjà vendu plus d’un million de cafetières à dosettes, toutes marques confondues selon le site Planetoscope, et c’est ainsi depuis plusieurs années. Nous sommes donc des millions à enclencher chaque jour notre machine pour déguster un espresso, un lungo ou un cappucino. Aujourd’hui la plupart des marques proposent des capsules recyclables ou compostables pour les machines de types Senseo par exemple. Pour les capsules des machines type Dolce Gusto ou Nespresso, elles sont désormais recyclables en point de collecte ou déchetterie, mais elles ne sont pas compostables. La marque Café Royal compte bien faire la guerre aux capsules en aluminium, en proposant les CoffeeB, des boules de café sans emballage et 100% compostables. Découverte !

Une révolution écologique ?

Le groupe Suisse Migros, détenteur de la marque Café Royal, va probablement fâcher ses concurrents en déclarant la guerre aux capsules en aluminium, qui restent un métal polluant. La nouvelle capsule CoffeeB est en fait une boule de café compressé, enrobée d’une fine enveloppe totalement végétale. Conçue sans plastique ni aluminium, elle fonctionne comme les capsules que l’on connaît déjà. Une boule pour un café, c’est aussi simple que cela. Et la boule devient compost, puis engrais, etc. Du véritable zéro déchet pour les capsules, une révolution comme nous vous l’avons dit !

Quelles seraient les autres qualités de cette boule innovante ?

Nous n’avons pas eu la chance de la tester, et devons donc nous référer à la communication de la marque. Celle-ci affirme que les boules CoffeeB gardent les propriétés gustatives du café, à condition qu’elles ne soient pas stockées à l’air libre, mais dans leur boîte totalement recyclable ou dans un contenant hermétique. La boîte a d’ailleurs été conçue dans le but de conserver les dosettes pendant 14 mois fermée et 3 mois si elle est ouverte. Une boîte contient 9 boules, soit, pour nous, la consommation de deux jours à peine ! Elle se décline en huit variétés que vous connaissez peut-être déjà si vous avez choisi Café Royal : espresso (normal et forte), lungo (normal et forte) ristretto, decaffeinato et deux saveurs « bio ».

Une concurrence vraiment ?

Les dosettes CoffeeB sont certes innovantes et très écologiques, mais il faut quand même ajouter un petit bémol. En effet, elles ne sont compatibles avec aucune machine actuellement sur le marché des cafetières à dosettes, mais uniquement avec la machine Globe, vendue par la marque ! La cafetière Globe pour les dosettes boules est déjà disponible à la Fnac, chez Darty ou Boulanger au prix de 179€ en magasin, ou en ligne sur Amazon, prix auquel il faudra ajouter les boîtes de dosettes (3.49€ la boîte de 9). Finalement ce n’est pas vraiment une concurrence, mais plutôt une nouvelle offre qui sera certainement reprise par les autres marques toutes aussi soucieuses de l’environnement !

Quelques chiffres…

Les dosettes compostables deviennent une nécessité lorsque l’on sait que nous sommes 60 % à en consommer quotidiennement, ce qui fait tout de même 1 milliard de capsules, avec seulement 25% de capsules revalorisées, alors que l’aluminium est un matériau 100% recyclable. Les autres marques phares des dosettes de café sont également sur le pied de guerre pour le recyclage. Les groupes Nestlé, Nespresso et JDE ont ainsi créer l’Alliance pour le recyclage qui existe depuis trois ans. Elle vise à simplifier le tri et recycler l’aluminium dans sa totalité. Encore faut-il que les consommateurs les jettent au bon endroit ! La CoffeeB est donc la première capsule 100% compostable, mais nous n’avons aucun doute sur le fait que les autres marques les proposeront bientôt !

