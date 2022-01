Moulu, en grain ou en capsule… Quelle forme de café faut-il privilégier ?

En France, le café est la deuxième boisson la plus bue par la population. En effet, les français consomment environ 5,4 kg de café chaque année et par habitant. Pour la plupart d’entre eux, les boissons caféinées sont préparées à la maison. Il existe différentes façons de préparer soi-même cette boisson chaude. En effet, le café se trouve sous différentes formes sur le marché. Il est possible de l’acheter moulu, en capsules ou encore en grains à moudre soi-même.

Quels sont les bienfaits du café sur le cerveau ?

C’est bien connu, le café du matin permet de faire le plein d’énergie pour la journée. Très consommé par la population mondiale, il possède de nombreux bienfaits pour l’organisme humain. En plus de donner un coup de boost à notre cerveau, le café possède également des propriétés antioxydantes: il peut notamment aider à combattre certains maux ainsi que la fatigue, et même certains cancers. De plus, la caféine est aussi capable d’améliorer la mémoire de ceux qui la consomme.

Mais ce n’est pas tout, il nous aide également à nous concentrer en stimulant notre cerveau. De ce fait, notre capacité d’attention, de vigilance et de raisonnement augmente considérablement. Pour finir, le café serait tout aussi excellent afin de combattre le stress; les personnes consommant beaucoup de café seraient moins susceptibles d’être dépressives.

Attention aux côtés néfastes

Bien que la caféine possède une longue liste de bienfaits, elle ne fait pas que du bien à notre corps si nous en abusons. Certains troubles sont plus connus que d’autres, tels que des conséquences sur le sommeil. En effet, le café peut provoquer des difficultés à s’endormir selon l’heure à laquelle vous buvez votre dernière tasse. Celui-ci peut même être la cause d’insomnie chez certains individus. La caféine peut également provoquer une agitation ainsi qu’une certaine irritabilité, et même augmenter la pression artérielle.

Mais ce n’est pas tout. La caféine peut également créer une certaine dépendance. Comme la caféine apporte de l’énergie à notre organisme, lorsque cette énergie nous quitte, nous avons besoin de boire une autre tasse de café afin de refaire le plein. Sur le long terme, cela peut créer une dépendance. Afin d’éviter de devenir accro, il est possible de trouver certaines alternatives au café, comme le thé par exemple.

Mais au fait, quelle forme de café faut-il privilégier ?

Bien que les bienfaits du café puissent être discutables, il est évident que celui-ci possède un gros défaut: c’est un aliment fragile qui a du mal à supporter l’exposition à la lumière. De plus, lorsque celui-ci s’expose à l’air libre, il s’oxyde et perd la quasi-totalité des bienfaits qu’il possède. C’est pourquoi il serait préférable de consommer du café en grains au lieu de café moulu. Sous la forme de graines, le café est moins sensible à la lumière et s’oxyde donc beaucoup moins. Ses bienfaits sont ainsi bien conservés !

A défaut de le consommer en grains, les capsules sont également préférables au café moulu. Ces capsules se composent d’aluminium ou de matière biodégradable; elles permettent donc de protéger efficacement le café de la lumière lui permettant de conserver l’intégralité de ses bienfaits. Attention, il est important de ne pas abuser de la caféine. Bien que cette boisson comporte des bienfaits, il peut vite devenir une addiction et être toxique pour notre organisme sur le long terme.