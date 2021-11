Consommez vous trop de café ? Voici les premiers signes d’une consommation excessive de caféine

Selon un sondage IFOP, 88% des hommes français et 79% des femmes consomment du café. Et plus on avance en âge, plus les chiffres grimpent. Cela représente environ 2.3 millions de tasses bues chaque minute. Impressionnant !

Si l’on sait déjà que le café peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé, comme pour tout, il est bon de ne pas en abuser. La consommation excessive de cette boisson nous expose à divers désagréments. Mais quels sont les signes qui doivent nous alerter ? On vous explique comment les reconnaître.

Un sommeil perturbé

Le café contient de la caféine, et cette substance est connue pour retarder l’endormissement et provoquer des éveils nocturnes. Selon l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), si vous vous réveillez souvent la nuit, ou que vous sentez la fatigue au réveil, c’est peut-être, en partie, à cause du café. Et le premier geste dans ces cas-là, c’est d’ailleurs souvent d’en prendre un serré au réveil. Si vous commencez à ressentir certains troubles durant vos nuits, il faudra donc surveiller et peut-être réduire votre consommation de café, et surtout éviter d’en boire après 16 heures.

Une envie de boire fréquente

Avec une consommation très excessive, le café étant un diurétique naturel, vous allez donc avoir plus soif que d’habitude. Selon une étude parue sur le site Foodaction, les scientifiques révèlent cependant qu’en consommant 4 tasses par jour, il n’y a aucun risque de déshydratation. Ils expliquent quand même que pour écarter tous risques, il faudrait consommer sa tasse de café avec un petit verre d’eau.

Des maux d’estomac ou intestinaux

Vous connaissez peut-être la « règle des 3 C » : Café – Clope – Caca ! En fait, le café stimule la sécrétion d’acide chlorhydrique, qui aide à digérer les aliments. Le café à haute dose peut provoquer des douleurs gastriques et abdominales. Pour éviter ce genre de désagrément, l’EFSA (European Food Safety Authority) recommande de ne pas dépasser 400 mg de café par jour à partir de 75 ans. Pour les âges situés entre 18 et 65 ans, la « dose » idéale ne devrait pas dépasser 319 mg par jour. Ce serait uniquement au-delà de ces quantités que le café pourrait être néfaste pour votre estomac et vos intestins.

De l’anxiété

Le café « excite » la cortisol, aussi appelée hormone du stress, qui est secrétée par les glandes surrénales. Lorsque vous vous réveillez, cela vous permet de vous sentir en forme. Mais si vous enchaînez les cafés toute la matinée, cela peut avoir l’effet inverse et provoquer nervosité et état anxieux. Cela peut se traduire par des passages de tachycardie, des tremblements et un manque d’attention. Si, en revanche, vous restez raisonnable sur votre nombre de tasses avalées, cela vous aidera à être plus concentrée et avoir meilleure mémoire. En respectant les 400 mg de caféine par jour évidemment.

400 mg par jour, cela correspond à quoi exactement ?

Pour tenter de réguler votre consommation, si vous pensez dépasser le seuil journalier recommandé, voici quelques exemples :

Mug de café instantané classique (100 mg de caféine)

Grand Americano (225 mg de caféine)

Latte moyen (185 mg de caféine)

Espresso (50 à 90 mg de caféine)

Tasse de thé noir (220 mg de caféine)

Canette de Cola de 33 cl (355 ml de caféine)

Donc si vous espériez boire du thé ou du Coca-Cola pour remplacer votre café, c’est raté, ils contiennent encore plus de caféine. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous passez des arômes dégagés par votre boisson du matin, vous pouvez toujours opter pour le décaféiné.