L’utilisation de la banane officiellement reconnue pour traiter l’insomnie, l’anxiété et la dépression

En cette période de l’année, l’humeur n’est pas toujours au beau fixe, et la météo n’aide pas, jouant sur notre moral et sur notre sommeil. Les problèmes d’endormissement, d’insomnies ou d’anxiété semblent plus fréquents sur les saisons fraîches que sur les chaudes.

Et si, pour combattre vos insomnies, vous mangiez des bananes ? Une très récente étude validée par la Food and Drug Administration, l’équivalent de notre Agence du Médicament (ANSM) aux Etats-Unis, vient d’approuver le fruit comme remède contre l’insomnie et l’anxiété. La recherche a été menée par TCI Co., Ltd., une entreprise depuis longtemps engagée dans le développement des bananes à usage thérapeutique; on vous explique tout.

La FDA approuve l’utilisation de la banane contre l’insomnie

Attention, la FDA n’a pas approuvé l’utilisation de n’importe quelle variété: c’est la banane de Taiwana qui a reçu l’aval de la FDA. Cette dernière peut donc désormais s’exporter sur le marché américain pour ses vertus thérapeutiques.

L’entreprise n’utilise pas vraiment le fruit en lui-même, mais les étamines et les peaux pour en faire un complément alimentaire anti-anxiété; c’est la première fois qu’une agence officielle valide son utilisation. L’anxiété est un problème de santé mondial; ce mal touche, avec la dépression, des millions de personnes dans le monde. Et maheureusement, les chiffres augmentent un peu plus chaque année.

Pourquoi la banane contre l’anxiété ?

Selon les chercheurs, la banane contient des ingrédients naturels semblables à ceux que l’on trouve dans certains anxiolytiques. L’extraction à froid par ultrason, qui vient donc d’être breveté, permet son utilisation dans certains médicaments. Ce procédé, baptisé Happy Banana, a été testé sur des animaux en laboratoire, et les résultats ont montré que les comportements anxieux de certains spécimens diminuaient grandement grâce à la banane.

Mais ce n’est pas tout: d’autres études ont montré que les peaux de banane favorisaient la production de sérotonine et de mélatonine par le cerveau. Elles amélioreraient aussi l’expression des gènes associée à la voie métabolique du tryptophane.

De plus, le procédé utilise principalement les étamines de banane, un sous-produit rarement valorisé qui peut aussi empêcher l’hypertrophie de la prostate. Ce procédé a d’ailleurs remporté la médaille d’or au Salon des inventions de Genève. Dans une autre mesure, il s’agit d’une avancée énorme pour Taïwan, puisque désormais, les bananes taïwanaises vont pouvoir être vendues dans le monde entier.

Fabriquez votre propre somnifère à la banane !

En attendant que ces compléments alimentaires à base de banane de Taïwan arrivent en France, vous pouvez déjà tester les effets du fruit sur votre sommeil: avant d’aller vous coucher, un simple thé à la banane pourrait grandement vous aider à plonger dans les bras de Morphée. Voici la recette :

Une banane biologique;

Un mug d’eau chaude;

Une pincée de cannelle (facultatif).

Coupez les deux extrémités de la banane et placez la avec la peau dans l’eau bouillante; laissez bouillir pendant 10 minutes, puis filtrez le liquide obtenu dans une tasse (attention à ne pas trop sucrer, la banane l’est déjà naturellement). Dégustez votre tisane environ 1h avant d’aller vous coucher. Et pour accompagner votre boisson, vous pouvez déguster les restes de banane bouillie, sans la peau cette fois, saupoudrés de cannelle !