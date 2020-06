Environnement : ne jetez pas vos épluchures, réutilisez-les au potager !

Vous consommez des légumes frais ? C’est plutôt une bonne idée ! Mais que faites-vous de vos épluchures ? Si vous avez la chance d’avoir un composteur et dans ce cas, elles fertiliseront votre terreau pour l’an prochain. Si, en revanche vous ne les compostez pas, elles finissent à la poubelle dans vos ordures ménagères…

Pourtant elles regorgent de bienfaits pour votre potager (ou pour celui du voisin d’ailleurs) ! Ne jetez pas vos épluchures ou alors à bon escient ! Rendez les épluchures à votre potager, il vous remerciera en vous offrant de beaux légumes tout l’été !

Il faut savoir que le potager est un petit écosystème qui n’a pas besoin d’engrais chimique ou de pesticides… Il faut juste savoir comment en utiliser toutes les ressources pour le garder en pleine forme et faire face aux insectes ravageurs par exemple !

Le compostage de surface :

Le compostage se résume à la désintégration des aliments compostables par des vers de terre et autres cloportes… Alors pourquoi ne pas déposer directement vos épluchures aux pieds de vos légumes ? Il vous suffira de pailler au-dessus de vos épluchures pour garder un bon taux d’humidité et atténuer les éventuelles odeurs de décomposition des végétaux. Les épluchures retournent donc à la terre et l’engraissent à nouveau. Veillez tout de même à y mettre des épluchures de légumes bio ou bien lavés… Ce serait dommage d’y déposer des épluchures bourrées de pesticides non ?

Et contre les ravageurs, les épluchures sont aussi efficaces !

Les limaces détestent les épluchures d’agrumes… Acides pour leurs corps visqueux, elles oublieront vite vos salades si vous déposer des épluchures de citron par exemple. Les fourmis et pucerons ne sont pas très fans des agrumes non plus !

Vous utilisez de l’ail ? Les mouches vont vous détester si vous déposer les épluchures d’ail sur vos carottes !

Pour ces deux types d’épluchures, il faudra tout de même veiller à les remplacer et donc à retirer les premières car les vers de terre n’aiment pas non plus ces épluchures. Ils ne viendront donc pas les décomposer !

Un piège gourmand contre d’autres ravageurs

Au contraire des agrumes et de l’ail, certaines épluchures attirent les ravageurs… Les doryphores sont gourmands de pommes de terre évidemment ! Alors pourquoi ne pas leur proposer le gîte et le couvert, loin de votre potager… En déposant vos épluchures de pommes de terre dans un récipient enterré au ras du sol, ils viendront y manger, mais ne pourront pas en ressortir… Idem pour les insectes adeptes des épluchures sucrées. Pour les piéger, il suffit d’une bouteille au goulot retourné, remplie d’une macération de peaux de bananes dans du vinaigre de cidre… En voulant goûter le nectar, les guêpes et autres nuisibles se retrouveront piégés !

Avec ces quelques trucs au potager, vous vous assurez un engrais écologique pour vos légumes. Et votre potager ne sera plus dévasté par les insectes ravageurs ! Pensez-y la prochaine fois que vous éplucherez des légumes, ils ont peut être d’autres vertus pour votre potager !

