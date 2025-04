Composteur de jardin : par où commencer quand on n’y connaît rien (ou presque) ?

Avant de m’y mettre sérieusement, le compost me semblait réservé aux jardiniers chevronnés, barbus, bottés… Vous savez, ceux qui reconnaissent un ver de terre à 50 mètres et discutent avec leurs plants de tomates. Et, puis, j’ai commencé à regarder la pile de déchets organiques qui finissait à la poubelle chaque semaine, et surtout… j’ai compris qu’un bon compost, c’était de l’or pour le jardin. Une terre plus vivante, des plantes en meilleure forme, moins d’engrais chimiques, et un beau geste pour réduire ses déchets. Bref, je me suis lancé, et voici ce que j’aurais aimé qu’on me dise avant de démarrer.

Quel composteur choisir ? Bois, plastique ou version maison ?

Premier réflexe avant de composter : trouver le bon contenant. Et, là, vous entrez dans un petit monde à part, du modèle rustique au plus sophistiqué. Si vous aimez le naturel, le composteur en bois est souvent plébiscité. Il s’intègre bien dans le jardin, laisse respirer les matières et maintient une bonne température. Attention toutefois à ce qu’il soit bien traité contre l’humidité, sinon… il risque de composter lui aussi ! Le composteur en plastique, quant à lui, est plus léger, fréquemment doté d’un couvercle hermétique et d’une trappe pour récupérer le compost mûr. Il retient mieux la chaleur (donc accélère le processus), mais il faut veiller à l’aération, car l’humidité peut vite s’accumuler. Vous êtes bricoleur ou bricoleuse ? Pourquoi ne pas fabriquer votre composteur vous-même, à partir de palettes ou d’éléments de récupération ? Économique, modulable, souvent plus grand. Et pour ceux qui vivent en appartement ou ont peu de place, pensez aux bacs tournants ou aux lombricomposteurs : ils font très bien le job, même en milieu urbain.

Que peut-on composter ? Les bons (et les moins bons) déchets

On pense souvent que tout ce qui vient de la cuisine peut aller dans le compost. Mais attention : le compost a ses règles !

Ce que vous pouvez mettre sans problème :

Épluchures de fruits et légumes

Coquilles d’œufs écrasées

Marc de café et filtres biodégradables

Sachets de thé sans agrafe

Fanes, fleurs fanées, tontes de pelouse (en fines couches)

Feuilles mortes, copeaux de bois, papier essuie-tout non blanchi

Ce qu’il vaut mieux éviter :

Restes de viande, poisson, produits laitiers

Aliments cuits ou très gras

Agrumes en excès

Sacs d’aspirateurs, couches, litières synthétiques

Plantes malades ou mauvaises herbes montées en graines

Le secret d’un bon compost ? L’équilibre entre matières azotées (épluchures, restes verts, herbes fraîches) et matières carbonées (feuilles mortes, cartons bruns, branchages). Pensez à alterner : une couche humide, une couche sèche.

Astuces pour bien composter : aérer, équilibrer, observer

Une fois le composteur en place, quelques gestes simples suffisent à lancer la magie :

Aération : votre compost a besoin d’oxygène . Tous les 10 à 15 jours, retournez-le un peu avec une fourche ou un mélangeur. Cela évite les mauvaises odeurs et active la décomposition.

. Tous les 10 à 15 jours, retournez-le un peu avec une fourche ou un mélangeur. Cela évite les mauvaises odeurs et active la décomposition. Humidité : pas trop, pas trop peu. Le compost doit avoir la texture d’une éponge essorée. Trop mouillé ? Ajoutez du carton. Trop sec ? Un peu d’eau suffira.

Équilibre : alternez les couches de déchets humides et secs. Par exemple, une poignée de feuilles mortes pour chaque bol d’épluchures. Avec le temps (6 à 12 mois), vous obtiendrez un compost brun, aéré, avec une odeur agréable de sous-bois.

Petit bonus : pour aller plus vite, ajoutez un peu de compost mûr ou un activateur naturel comme de l’ortie broyée ou de la consoude.

Un geste durable et accessible à tous

Ce qui m’a surpris en me lançant ? À quel point c’est simple. Pas besoin d’être expert ni équipé comme un laboratoire. Avec un peu d’organisation, vous transformez vos déchets en ressource précieuse pour votre jardin. Moins de poubelles, moins de trajets à la déchetterie, et un vrai plus pour l’environnement. Alors, et vous ? Avez-vous déjà tenté l’expérience du composteur ? Ou bien êtes-vous en train d’y réfléchir sérieusement ? Partagez vos astuces… ou vos galères compostables ! Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

