Leborgne, un aérateur et brasseur de compost qui accélère le processus de décomposition et diminue les odeurs

Alors que la loi AGEC vient d’entrer en vigueur, nous sommes nombreux à nous être équipés d’un composteur de déchets au jardin. Le compostage ne devient pas obligatoire pour les particuliers comme vous avez pu parfois le lire. En revanche, la loi impose aux collectivités la mise en place de solutions pour composter les biodéchets (point d’apport volontaire, collecte, etc.). Cependant, peu de collectivités sont en phase avec cette nouvelle loi. En attendant, les composteurs de jardin ont connu un essor sans précédent pour les particuliers soucieux de l’environnement et de la gestion de leurs déchets. Pour réaliser un compost utile et ne pas le laisser pourrir, saviez-vous qu’il fallait l’aérer ? Nous allons vous expliquer pourquoi et vous présenter le brasseur de compost Leborgne* en promotion actuellement au prix de 32,90 € au lieu de 33,94 € (-5 %).

Présentation du brasseur de compost Leborgne

Le brasseur de compost Leborgne est un outil conçu pour optimiser le processus de compostage de manière naturelle et durable. Équipé d’une griffe rotative, cet accessoire permet de mélanger le compost de manière efficace, accélérant ainsi sa décomposition tout en réduisant les éventuelles odeurs indésirables. Il se dote de dents profilées, qui assurent un brassage du compost aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, facilitant même le soulèvement des carottes du compost. Fabriqué en France, le Leborgne Aérocompost NaturOvert présente également une conception ergonomique avec un guidon en forme de S, procurant un confort d’utilisation optimal. Un brasseur de compost évalué à 4,5/5 sur les commentaires clients. Nous avons choisi celui d’Éric, déposé le 9 décembre 2023 qui résume assez bien le brasseur de compost NaturOvert de Leborgne : « Utilisé pour aérer deux bacs à compost de 110×110, appareil fantastique, très simple, il suffit de l’enfoncer en tournant, et on remonte de grosses carottes de compost, je ne m’en passerais plus tellement c’est facile. »

Pourquoi faut-il absolument aérer son compost ?

Lorsque l’on débute le compostage, l’aération du tas de compost peut ne pas être une évidence. Nous entassons alors nos déchets au gré de nos restes de cuisine, et de nos résidus d’épluchage. Or, si l’on entasse sans jamais retourner, ou aérer le compost, les matières organiques se trouvent comprimées, et vont pourrir. Il en découlera des jus malodorants, des odeurs aériennes nauséabondes, et la plupart du temps, l’absence de terreau. Certes, vous ferez un geste pour la planète en compostant vos déchets alimentaires, mais également un geste pour les rongeurs envahisseurs qui seront ravis de se sustenter et de pulluler !

Comment utiliser un brasseur de compost ?

Plongez le brasseur de compost à la verticale dans votre tas de déchets puis effectuez un mouvement de rotation avec la poignée prévue à cet effet. Assurez-vous seulement que les dents du brasseur soient bien ancrées au plus profond de votre tas de déchets. Dans le cas de notre brasseur Leborgne, équipé de dents profilées, effectuez des mouvements de bas en haut pour bien intégrer les différentes couches de déchets dans le compost.

Pour un compost de qualité optimale, il faudrait l’aérer ou le brasser à chaque ajout de matière. Cependant, une à deux fois par semaine peuvent suffire à obtenir un compost de qualité. Saviez-vous que le brassage du compost était une étape nécessaire pour obtenir un terreau de qualité ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

