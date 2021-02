D’après ces scientifiques, la consommation excessive de café serait néfaste pour la santé, mais par quoi le remplacer ?

On dit de vous que le café est « votre drogue », que vous êtes une cafetière ambulante et votre consommation de café est impressionnante. Le café est la boisson la plus consommée au monde. Pourtant, les scientifiques de WebMD, leader des services d’informations sur la santé alertent. Les effets secondaires de la consommation excessive de caféine sont nombreux et provoquent des maux.

Ces maux qu’il serait facile de faire disparaître en remplaçant le café par d’autres boissons. La dépendance au café est l’une des dépendances les plus présentes au monde. Combien sommes-nous à ne pouvoir se passer de cafés tout au long de la journée. Découvrez ses effets secondaires et quelques alternatives à la caféine !

Que se passe-t-il quand vous arrêtez le café ?

Anxiété et sommeil de mauvaise qualité ! La caféine est un fort stimulant qui perturbe votre rythme de sommeil. Surtout si vous consommez du café après 16h. En stoppant le café, vous réhabituerez votre corps à compter sur lui-même plutôt que sur le stimulant qu’est la caféine.

La caféine est un fort stimulant qui perturbe votre rythme de sommeil. Surtout si vous consommez du café après 16h. En stoppant le café, vous réhabituerez votre corps à compter sur lui-même plutôt que sur le stimulant qu’est la caféine. Maux de tête ! A l’arrêt définitif du café, et donc pendant la période de sevrage, vous ressentirez forcément des maux de tête… Ces mêmes maux que lorsque vous n’avez pas eu votre dose de café quotidienne. La caféine favorise la contraction des muscles des vaisseaux sanguins… En arrêtant le café, les vaisseaux se redilateront et provoquerait des maux de tête le temps du sevrage.

A l’arrêt définitif du café, et donc pendant la période de sevrage, vous ressentirez forcément des maux de tête… Ces mêmes maux que lorsque vous n’avez pas eu votre dose de café quotidienne. La caféine favorise la contraction des muscles des vaisseaux sanguins… En arrêtant le café, les vaisseaux se redilateront et provoquerait des maux de tête le temps du sevrage. Fatigue ! Vous n’êtes pas sans savoir que le café est un booster d’adrénaline… Sans café, moins d’adrénaline et du coup, plus de fatigue !

Cinq alternatives au café :

Lorsque vous décidez de ne plus boire de café, comme pour toute dépendance, mieux vaut y aller en douceur… Un arrêt brutal vous provoquerait tous les maux cités précédemment et vous ferait replonger dans votre addiction. Mais, il existe quelques boissons qui peuvent vous aider à passer le cap du « zéro caféine » !

Le café décaféiné vous permet de garder le goût du café sans la caféine. C’est probablement la première boisson à utiliser lors d’un sevrage de café.

vous permet de garder le goût du café sans la caféine. C’est probablement la première boisson à utiliser lors d’un sevrage de café. Le thé vert contient de la caféine, mais beaucoup moins que le café. Un quart de caféine dans une tasse de thé par rapport à la même quantité de café. De plus, le thé vert est un puissant anti oxydant qui protègera vos cellules.

contient de la caféine, mais beaucoup moins que le café. Un quart de caféine dans une tasse de thé par rapport à la même quantité de café. De plus, le thé vert est un puissant anti oxydant qui protègera vos cellules. Le thé au curcuma à mélanger avec du lait d’amande ou de noix de coco chauffé. Vous pouvez le sucrer avec du miel et y ajouter un peu de noix de muscade… Vous bénéficierez alors des bienfaits de l’amande (contre les maux de tête), ou du lait de coco.

à mélanger avec du lait d’amande ou de noix de coco chauffé. Vous pouvez le sucrer avec du miel et y ajouter un peu de noix de muscade… Vous bénéficierez alors des bienfaits de l’amande (contre les maux de tête), ou du lait de coco. Le lait nature est une excellente source de vitamines B (B6 et B12), il aide au maintien de l’énergie puisqu’il transforme les aliments en carburant ! Préférez un lait écrémé ou demi-écrémé si vous l’utilisez en remplacement du café pour limiter l’apport en matières grasses.

est une excellente source de vitamines B (B6 et B12), il aide au maintien de l’énergie puisqu’il transforme les aliments en carburant ! Préférez un lait écrémé ou demi-écrémé si vous l’utilisez en remplacement du café pour limiter l’apport en matières grasses. L’eau de coco est une boisson miracle ! Elle ne contient aucune caféine et très peu de sucre. Elle apporte de nombreux minéraux et permet une récupération musculaire facile. Attention cependant choisissez de l’eau de coco sans sucre, et profitez du sucre naturel de la coco.

Il existe encore de nombreuses alternatives au café comme le jus de citron mais les goûts et les couleurs ne sont pas immuables. Si vous êtes de celles et ceux qui pensent que rien ne peut remplacer un bon café, alors rien ne vous empêche de diminuer votre consommation en la remplaçant par une autre boisson…

Les côtés positifs du café consommé de manière modérée

Le café à aussi des côtés positifs quand il est consommé raisonnablement, puisqu’il améliore la mémoire, la concentration et le moral ! La caféine qu’il renferme permet de prévenir les risques de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson et de certains cancers (colon). Les migraineux savent combien le café peut soulager ces indescriptibles douleurs et ce, grâce à son effet vasoconstricteur ! En revanche, la consommation excessive peut provoquer l’effet inverse.

Enfin grâce à la caféine qui stimule les sécrétions gastriques et augmente la motricité intestinale, les fonctions digestives se voient améliorées.Pour que le café soit bénéfique, il est recommandé de ne pas dépasser les quatre tasses quotidiennes.

