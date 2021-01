Covid19 : Il existe une thérapie olfactive pour retrouver l’odorat !

En Janvier 2020, le coronavirus nous paraissait lointain… Tout au plus, nous savions qu’un virus sévissait en Chine, provoquant confinement, tests et décès ! Ces mots de confinements, de tests PCR et de Covid19 nous étaient presque inconnus… Puis en mars 2020, nous sommes entrés en guerre contre ce virus qui a fini par passer les frontières.

Dès les premiers cas, les symptômes de perte de goût et d’odorat sont apparus. Si 60% des personnes infectées connaissent ces symptômes, pour 10% d’entre elles, ces symptômes persistent après « guérison ». Ces symptômes normalement bénins deviennent courants, la médecine planche donc actuellement sur un traitement pour recouvrir les deux sens perdus… Mais il va falloir être patient.

Selon un groupe international d’experts, les troubles olfactifs qui découlent de la Covid 19 pourraient se résoudre avec une rééducation olfactive. Et de la vitamine A ! Quant aux stéroïdes habituellement donnés pour traiter de rhinite ou sinusite, ils ne joueraient aucun rôle dans le fait de retrouver l’odorat mais éviteraient la surinfection.

Qu’est-ce que la formation olfactive ?

La formation olfactive est une thérapie déjà utilisée par les olfactologues. Ces experts en troubles olfactifs préconisent déjà cette méthode qui ne nécessite ni ordonnance, ni hospitalisation. La thérapie olfactive se fait à partir de quatre éléments : le citron, l’eucalyptus, la rose et le girofle. Mais d’autres aliments comme la noix de coco, la vanille, la menthe ou le café peuvent servir d’entraînement à sentir les odeurs.

Concrètement il s’agit de reconnaître par l’odeur des aliments que notre mémoire olfactive aime et connaît déjà. L’entraînement vient stimuler le renouvellement des cellules et restaure donc les fonctions olfactives.

Des aliments différents toutes les 12 semaines !

D’autres études indiqueraient que pour mesurer l’efficacité de cette thérapie, il faudrait changer d’aliments tous les trois mois. Ainsi la récupération olfactive serait meilleure. La seule incertitude pour le moment concerne l’efficacité de la méthode sur la perte d’odorat liée à la Covid 19.

Cependant, si vous êtes concerné par une perte d’odorat rien ne vous empêche de réaliser ces petits entraînements chez vous ! Attention les résultats peuvent apparaître après de longs mois de rééducation ! Aucune étude clinique n’a pu être réalisée, mais la piste de l’entraînement olfactif pourrait aider à retrouver ce sens primordial ! A suivre donc !