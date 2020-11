Covid19 : des tests du coronavirus à pratiquer soi-même à la maison (résultat par mail sous 24 heures)

C’est officiel ! La FDA (Agence américaine des médicaments) annonce avoir mis sur le marché un test salivaire de détection de la Covid 19 à faire à la maison ! Le test salivaire vient donc d’être autorisé aux Etats-Unis comme l’explique Stephen Hahn, chef de la FDA. L’objectif étant de dépister plus rapidement les personnes positives au coronavirus afin de les isoler au plus vite. Le test de pratique à la maison en 30 minutes !

Quand on sait qu’il faut parfois une semaine pour obtenir un rendez-vous en laboratoire, le temps gagné sur la maladie est indéniable ! Et en France c’est pour quand ? Aux Etats-Unis, il est donc désormais possible de se faire prescrire un test salivaire par son médecin. Il suffit ensuite de régler environ 50$ au pharmacien puis de faire son test chez soi ! Néanmoins, ce test salivaire se destine aux plus de 14 ans et semble plus efficace sur des personnes symptomatiques.

Lucira Health, fabricant de ce test n’a pas communiqué sur sa possible exportation en France. Mais, une start-up toulousaine, Axiatis, propose le kit salivaire à 40€ HT sur son site Internet. Il suffit d’y déposer une goutte de salive puis de retourner le test pour recevoir les résultats par mail sous 24 heures.

Quels tests Covid 19 sont disponibles aujourd’hui ?

Selon l’Agence Régionale de Santé, il existe aujourd’hui plusieurs types de tests Covid 19 :

Le test sérologique se fait via une prise de sang en laboratoire et recherche la présence d'anticorps. Il permet uniquement de savoir si le patient a été contaminé par le passé ou en contact avec le virus. Il ne permet donc pas de diagnostiquer la maladie mais de savoir si nous l'avons déclaré tout en restant asymptomatique.

Le test rapide d'orientation diagnostique (TROD) peut être réalisé par tout personnel de santé et sert simplement à connaître son immunologie face à la maladie. Il permet seulement une orientation du diagnostic qui devra être confirmé par un test RT-PCR en laboratoire ou dépistage itinérant.

Les tests salivaires viennent donc s’ajouter à ceux déjà disponibles et officiels. Ils devraient permettre de désengorger les laboratoires parfois submergés et d’obtenir des résultats avant qu’il ne soit trop tard. Ou que le virus ne soit plus détectable pour les asymptomatiques.