Je teste pour vous le LEGO The X-Mansion des X-Men, le cadeau parfait pour les fans !

Sur NeozOne, nous aimons tester les nouveautés, quelles qu’elles soient, pour vous aider dans vos choix. Alors quand on m’a proposé le test d’une immense boîte de LEGO, j’ai immédiatement pensé à mon fils, de 25 ans qui construit des LEGO depuis son tout jeune âge. Comme tout fan de LEGO, il a commencé par les gammes DUPLO, puis est passé aux choses sérieuses, avec de plus grosses boîtes comme le commissariat de police, ou encore la Ferrari. Dans la mesure où je ne suis pas une experte en LEGO, et que la patience me manque quelque peu pour ce genre de situations, j’ai demandé à Maxime, mon fils, de réaliser ce test. Et, bien sûr, de me donner ses impressions d’expert en la matière. Grâce à son expérience, le test ne peut être qu’objectif, mentionnant les qualités et les défauts de cette énorme boîte. Le test qui va suivre a donc été écrit par ses soins, afin de respecter son ressenti et son verdict final. Je vous laisse découvrir le test intégral du LEGO 76294 The X-Mansion (les X-Men : l’institut Xavier), la nouveauté de l’année, vendue au prix de 329,99 €* exclusivement sur le site LEGO.FR. Plongez au cœur de l’esprit Marvel !

Présentation du LEGO 76294 The X-Mansion (les X-Men : l’institut Xavier)

L’institut LEGO reçu est la boîte n° 76294 : The X-Mansion (les X-Men : l’institut Xavier), elle entre dans la gamme LEGO MARVEL « super heroes » et est recommandée pour un âge de 18 ans et plus. J’ai réalisé ce test, afin de déterminer l’expérience de montage, la qualité des pièces, la jouabilité ainsi que le design du set au fur et à mesure de l’assemblage et son aspect final.

Pour la somme de 329,99 € vous pourrez vous procurer le set LEGO MARVEL The X-Mansion qui ne contient pas moins de 3 093 pièces qui fera le plaisir des AFOL (Adult Fans of LEGO) ainsi qu’aux passionnés de la saga X-MEN. En parlant des X-MEN, vous pourrez y retrouver des mini figurines à l’effigie de vos mutants favoris.

Vous y retrouverez nos bien-aimés Wolverine, professeur X, Jean Grey, Storm, Cyclops, Rogue, Iceman, Gambit, Bishop et enfin Magneto, ainsi qu’un robot sentinelle à assembler. Ils seront tous accompagnés d’accessoires propres à chaque personnage de l’univers, des griffes de Wolverine aux cartes de Gambit en passant par les éclairs de Storm sans oublier le fameux fauteuil du Professeur X.

Le contenu de la boîte

Venons-en dans un premier temps, à la boîte et à son contenu, en premier plan, vous y retrouverez votre objectif, l’institut Xavier mise en scène avec les X-Mens. Au-dessus, on pourra y voir les mini figurines incluses et à l’arrière une autre façon de mettre en scène l’Institut ainsi que quelques détails de l’intérieur de cette dernière.

Une fois ouverte, vous y retrouverez 24 sachets de pièces, 11 dans la boite et 13 dans un autre emballage, de quoi vous occuper une bonne journée pour les plus téméraires d’entre vous. On y trouve aussi :

3 manuels d’instruction sur lesquels je reviendrai plus tard dans l’article

2 planches de stickers pour un total de 46 autocollants + 8 à mettre selon vos envies et vos scenarii

2 pièces qui s’ajouteront pendant votre assemblage

3 bases pour votre construction qui se déroulera, par conséquent, en trois parties distinctes.

Avec ce set, vous n’aurez aucun mal à lui trouver une place dans votre collection LEGO, avec ses dimensions de 38 cm de long pour 27 cm de haut, ce set saura trouver une place dans votre vitrine. Bon, je reconnais, que chez moi, la place commence à manquer 😊 !

Une construction qui s’intègre parfaitement à votre univers LEGO

De plus, la construction s’intègrera parfaitement aux autres constructions déjà présentes comme les sets 76269 la tour des Avengers (2023), 76218 le Saint des Saints (2022) pour rester dans la même gamme. Mais, vous pourrez aussi l’intégrer dans votre ville que vous réalisez progressivement dans votre cave comme dans le film La Grande Aventure LEGO sorti en 2014.

On sait que LEGO accorde une grande importance à essayer de reproduire au mieux la réalité, et bien là non plus, vous ne serez pas déçu, car que ce soit au niveau du choix des couleurs, de la structure du bâtiment ou encore du sens du détail de chaque pièce de l’Institut, vous n’aurez aucun mal à y revoir les pièces du film, car tout est très réaliste, avec des briques certes, mais vraiment réaliste, ils ont poussé les détails jusqu’à aller faire le panier de basket derrière l’Institut.

L’assemblage : patience, patience et patience !

Concernant l’assemblage, l’âge recommandé est semblable à celui de la collection complète de la gamme LEGO The X-Mansion. J’estime que 18+ est un peu exagéré. Cependant, tout dépend du niveau du bâtisseur, je pense qu’à 14 ou 16 ans, avec un peu d’expérience, la pièce est réalisable, notamment grâce aux manuels d’instruction : la clarté des étapes à suivre est exceptionnelle. LEGO indique toujours précisément le nombre et les pièces nécessaires à chaque étape, mais en plus, ils mettent en surbrillance sur votre manuel, l’endroit d’installation de chaque pièce.

Une super innovation qui vous permet de ne jamais perdre le fil de votre construction. Quant au temps de montage, les plus aguerris, et sans rien avoir à faire d’autre, viendront à bout du set en une journée entière, ou une nuit, cela dépendra. En revanche, si vous ne pouvez pas vous y consacrer à « plein-temps », évitez de monopoliser la table du salon, car elle risque de rester encombrée quelques jours durant. J’ai vraiment trouvé ce set plaisant à monter, mais je pense qu’il doit être une pièce de collection.

Néanmoins, j’imagine assez mal un enfant jouer avec, pour le « casser » puis le remonter et perdre de nouveau des heures à tout remettre en ordre ! J’ai réellement adoré la précision du montage ainsi que certains mécanismes internes comme une porte coulissante, ainsi qu’une partie « Technic » qui fera exploser le toit de l’Institut qui va de pair avec la partie cassée du mur qui s’effondre dans la cour. Néanmoins, en termes de jouabilité, il offre tout de même plus de possibilités que d’autres boîtes avec lesquelles je l’ai comparé juste après.

Un petit comparatif avec d’autres boîtes de LEGO

Pour comparer ce set avec d’autres ensembles, commençons par le prix d’achat qui, je le rappelle, est de 329,99 €* sur le site LEGO.FR. Si je le compare par rapport au LEGO 71043 Le Château de Poudlard qui trône déjà dans ma chambre, qui compte 6 020 pièces et est au prix de 469,99 €. Je trouve donc cette nouveauté relativement chère, mais pour rester dans cette comparaison, le château de Poudlard une fois fini, vous l’exposez et vous l’admirez.

En revanche, le LEGO The X-Mansion une fois terminé, vous pouvez modifier votre set en y ajoutant les stickers additionnels, en changeant de place vos mini figurines. Et, aussi, en faisant s’écrouler le toit ou non de votre ensemble : j’ai adoré ce mécanisme. Pour 329,99 €, je trouve qu’il n’offre pas le meilleur ratio quantité/pièces, mais il se rattrape en vous garantissant un bon divertissement tout au long de l’assemblage.

Les points négatifs que j’ai relevés

Abordons maintenant les points négatifs, et, il n’y en a qu’un : le prix, que je trouve un peu élevé. En comparant à un autre set lancé la même année, le LEGO Ideas 21353 Le Jardin Botanique, proposé au même tarif de 329,99 €, on constate que ce dernier inclut 699 pièces de plus. Cela reste, à mes yeux, le seul véritable inconvénient. L’autre point que je souhaite souligner, mais il est finalement plutôt positif, c’est la mention de l’âge 18 ans et plus. Grand habitué des LEGO, je reste persuadé qu’un adolescent de 14 à 16 ans, serait absolument capable de construire The X-Mansion (les X-Men : l’institut Xavier). Ainsi, si vous n’avez pas encore trouvé le cadeau idéal pour Noël, c’est le moment, nous sommes dans la dernière ligne droite !

Ma conclusion

En conclusion du test du LEGO The X-Mansion 76294, je vais revenir sur plusieurs points, et je commencerai par les points positifs. Le set est agréable à assembler, il n’y a aucune difficulté particulière, que ce soit au niveau de l’emboîtement, de la clarté des étapes, des stickers qui ne vont pas à être à poser dans des endroits difficiles ainsi qu’aux différents mécanismes. Ce set saura vous satisfaire, le design final est vraiment superbe et vous le stockerez facilement dans votre collection.

Et, pour finir, je lui donnerais une note globale de 4,5/5, le demi-point manquant dû au prix, mais pour ce qui du reste, un ensemble réellement chouette. Je terminerai en adressant mes remerciements à Marine, et à ma mère Nathalie, qui m'ont permis de vivre une belle expérience.

*Les prix de la boîte testée ont été relevés le 7 décembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur. Les prix mentionnés sont ceux de la boutique en lignes LEGO.