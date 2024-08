Une usine mobile fabrique des briques de construction « LEGO » à partir de simples gravats

Depuis le 20 février 2022, la guerre russo-ukrainienne se déroule aux portes de l’Union européenne. En ce jour d’hiver 2022, les chars russes sont entrés en Ukraine, et ont tout dévasté sur leur passage. Des combats intenses qui se déroulent depuis plus de deux ans, et dont personne ne connaît encore l’issue. La guerre, ce sont des millions de victimes bien sûr, et par ailleurs des millions de sans-abris, et un paysage de désolation qui reste après le départ des soldats ! Les images de la ville de Marioupol sont l’illustration tragique, mais parfaite de ce que laisse une guerre dans une ville : des tas de gravats, et des immeubles éventrés ! Une entreprise australienne a eu l’idée géniale de réutiliser ces gravats pour reconstruire des briques sans mortier qui s’assemblent comme des LEGO. Découvrons ensemble cette innovation qui permettra peut-être à l’Ukraine de se reconstruire. C’est parti.

Utiliser les gravats pour construire de nouvelles briques

Cette formidable innovation nous arrive d’Australie, et une première usine mobile, est en route, via conteneur maritime, vers l’Ukraine. Cette machine a été construite et développée par l’entreprise FBR, en Australie, puis conçue par l’entreprise Mobile Crisis Construction (MCC), créée pour l’occasion. Ce robot, constructeur de briques, a pour vocation d’aider à la reconstruction après une guerre, mais également en cas de catastrophes naturelles. Il ne vous aura pas échappé que celles-ci se multiplient ces dernières années. Cette machine va donc résoudre deux problématiques : réutiliser les gravats laissés sur place, et produire un nouveau matériau facile à installer.

Des briques innovantes et écologiques

Cette usine mobile fonctionne grâce à un générateur diesel et à un broyeur à marteaux. Les gravats sont récupérés sur site, puis broyés et réduits en une fine poudre. Cette dernière est ensuite introduite dans la machine, en ajoutant une petite quantité d’eau et de ciment. Outre les gravats, elle peut aussi transformer d’autres déchets comme des bouteilles en plastique, du verre ou des résidus miniers. Une fois installée, la machine peut produire 8 000 blocs LayGo par jour. LayGo, cela ne vous rappelle rien ? Sur le même type que les briques de LEGO, ces blocs de gravats recyclés s’empilent effectivement comme celles que les enfants utilisent pour jouer !

Révolutionnaires, elles permettent, après huit jours de séchage, de construire trois grandes maisons, ou dix maisons mitoyennes par semaine. Elles sont disponibles de différentes tailles : 100 × 100 mm, 200 × 100 mm, 300 × 100 mm et 240 × 120 mm, pour s’adapter aux besoins des constructions. Enfin, le moule peut être remplacé pour fabrique des briques LayGo à sommet plat, pour le haut des murs ou les rebords de fenêtres. La pleine résistance des briques est atteinte après 28 jours, une fois posées.

Une technique de construction accessible à tous

Le passé nous l’a souvent prouvé, lors d’une guerre, les hommes sont envoyés au front, et les femmes s’occupent de l’économie, et de la reconstruction du pays. Ces briques ont justement été conçues pour être utilisés sans connaissance particulière et sans besoin d’une force herculéenne ! Elles s’assemblent sans mortier, simplement en les empilant, maintenues par des armatures scellées. Celles et ceux qui n’auront pas été envoyés au front, pourront donc reconstruire, en attendant qu’un jour, peut-être, le drapeau blanc synonyme de paix flotte sur la place Maïdan de Kiev ? Pour en savoir plus sur cette innovation utile et géniale, rendez-vous sur le site du fabricant : crisisconstruction.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .