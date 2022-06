FBR : Hadrian X, le camion robot autonome constructeur de maison ne produira aucun déchet sur les chantiers

Actuellement lorsque l’on souhaite faire construire une maison en parpaings, on fait appel à une équipe de maçons… Le chantier dure alors des mois, doit être arrêté quand il fait trop chaud ou s’il gèle, et les délais annoncés pour la livraison du chantier ne sont que très rarement respectés. Les conséquences pour les propriétaires peuvent parfois être fâcheuses et les contraindre à payer deux mensualités de crédit quand la maison n’est pas prête. Avec le système de maçonnerie automatisé Hadrian X inventé par l’entreprise FBR, votre maison peut être construite en quelques jours et au millimètre près. En confiant la tâche de construction des murs à un gigantesque robot, Mark Pivac, l’inventeur de ce système, révolutionne le monde de la construction. Et cette année 2022 signe la sortie d’un nouveau système, le HO1, une version améliorée du système originel. Découverte !

FBR c’est qui ?

En 1994, Mark Pivac, le fondateur, a l’idée de créer un robot mobile stabilisé dynamiquement. Il travaille à ce projet et en 2005, dépose les brevets d’un système de maçonnerie automatisé. Grâce à une levée de fonds de démarrage, il crée alors son premier prototype de robot qu’il baptise Hadrian. Ce dernier « se promène » alors sur les chantiers et le créateur prouve que la construction de murs à l’aide de robots et de mortiers montés en sol est tout à fait réalisable. La production du premier robot, Hadrian 105, débute alors. En 2016, il construit la première structure de blocs multi-pièces au monde à partir d’un modèle CAO 3D, sans aucune intervention humaine sur le chantier.

En 2018, FBR signe un accord de 50 000 maisons construites par Hadrian X avec le royaume d’Arabie Saoudite ! En 2021, ils lancent un programme de construction qui utilise des blocs de béton cellulaire autoclavés et des blocs de silicate de calcium et construisent en toute sécurité les murs extérieurs et intérieurs de son premier projet de crèche. Enfin, en 2022, ils lancent Hadrian X H01, une version améliorée qui complète le premier robot…

Hadrian X c’est quoi exactement ?

Hadrian X est la première machine et le premier système de pose de blocs de béton robotisé au monde. Il est capable de travailler en toute sécurité, avec précision et rapidité. Le robot construit des structures à partir d’un modèle CAO 3D. Cela permet de réduire considérablement les déchets d’un chantier par rapport à une construction traditionnelle. Et, comme il travaille de manière autonome, sans intervention humaine, cela élimine de fait, les risques d’accidents, nombreux sur les chantiers. Il peut par exemple construire le mur entier d’une maison en une seule journée. Hadrian X® utilise la technologie Dynamic Stabilization Technology™ ou DST™ de FBR pour travailler avec précision dans les environnements extérieurs. Cette technologie permet de corriger les interférences dynamiques et les vibrations dans la flèche et la tête de pose en temps réel, et de placer les cales avec précision.

Les avantages du robot sont nombreux :

Construire les murs d’une maison en une journée.

70% plus efficace qu’une construction traditionnelle.

Maintien de la précision à distance.

Emplois et environnements sécurisés pour les personnes.

Diminution des déchets.

Diminution des coûts de construction et de main d’œuvre.

La version améliorée H01, c’est quoi ?

Le principal atout de la version améliorée de l’Hadrian X est de tendre vers le zéro déchet sur les chantiers… Il a pu prouver sur un chantier de Perth que l’installation des blocs sur site avec des palettes séquencées n’avait produit aucun déchet sur le site de construction. A l’heure actuelle, c’est le seul robot capable de construire des structures blocs sans produire le moindre déchet ! Plus d’informations : fbr.com.au