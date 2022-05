ICON Build : cette maison imprimée en 3D va couter moins de 4000€ à construire

Depuis plusieurs années maintenant, les petites maisons construites en quelques jours que sont les tiny-houses ou les maisons containers deviennent des incontournables du marché immobilier. Aujourd’hui, les futurs propriétaires ne souhaitent plus s’endetter sur des dizaines d’années, et ceux qui le sont déjà n’envisagent plus une résidence secondaire traditionnelle. Les matériaux tels que le bois des tiny-houses ou le métal des containers sont donc privilégiés. Mais l’avenir des maisons rapidement construites et parfois même beaucoup moins coûteuses que les tiny-houses ne résiderait-il pas dans un autre matériau ou plutôt dans une autre technique qu’est l’impression 3D ? Et ce pourrait également être une solution pour loger les sans-abri… L’impression 3D, avenir de la construction, pourquoi pas ?

Une crise du logement mondiale

Cela devient une évidence, les prix flambent, les demandes sont plus importantes que les offres… Certaines villes sont devenues des « villes à touristes » qui ne proposent plus que des locations saisonnières bien plus lucratives, et pendant ce temps-là, ceux qui cherchent un logement n’en trouvent pas ! Ne parlons pas de ceux, aux revenus trop modestes, ou des sans-abri pour qui se loger devient un véritable parcours du combattant. L’entreprise ICON Build propose des petites maisons imprimées en 3D, en quelques heures à peine, pour moins de 4000€ ! En alliant la créativité de conception et l’innovation technologique, ICON compte bien changer la donne dans le monde entier… Leur technologie robotique, unique au monde, permet de construire des maisons entièrement imprimées en 3D en seulement quelques heures.

Un projet de village pour les sans-abri américains

En ce moment, ils travaillent d’ailleurs sur le Community First Village qui sera construit (ou imprimé) à Austin, Texas. L’objectif d’ICON était de pouvoir héberger 40% des sans-abri de la ville d’Austin dans ce genre d’habitations durables et rapides à construire. Le premier bâtiment de ce village sera le centre d’accueil d’une surface de 46 m² qui a été construit en seulement 27 heures ! Avec un aménagement réalisé par des professionnels et des équipements semblables à ceux des maisons traditionnelles, l’objectif d’ICON n’est pas seulement de proposer des maisons vite construites, mais surtout des maisons bien construites, durables et aménagées comme des maisons traditionnelles.

Le Texas pour débuter, mais pas seulement

La création de ce village pour sans-abri au Texas n’est que la première étape de l’ambition d’ICON. Avec ce projet, ils souhaitent prouver qu’ils sont en capacité d’apporter une véritable solution durable aux problèmes de logement qui touchent tous les pays du monde. Au Mexique, ils travaillent également avec une association à but non lucratif, New Story, pour construire un village de 50 maisons du même style dans la ville de Tabasco.

Quelques caractéristiques techniques d’une maison imprimée en 3D

Chaque maison pèse autour de 900 kilos, pour des dimensions de 2.45 mètres de haut avec des fondations de 8.50 mètres de large. L’imprimante peut travailler à une vitesse de 20 centimètres par seconde environ. Les constructions sont garanties sans aucun déchet, résistent aux intempéries et ne nécessitent que 4 à 6 personnes pour la totalité de la construction. Actuellement, une maison imprimée en 3D coûte environ 10 000€, mais ICON explique qu’elle peut réduire le coût à moins de 4000€, et pourrait très bien être l’avenir du logement abordable dans les pays du monde entier ! Plus d’infos : iconbuild.com