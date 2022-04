Une magnifique maison container (avec terrasse) composée de deux modules maritimes de tailles différentes

Une petite virée aux Etats-Unis pour les prochaines vacances ? Si vous envisagez un séjour du côté de la ville de Waco, nous avons peut-être trouvé votre location de vacances… Il faudra seulement aimer les petits espaces, la nature et les containers maritimes… Rassurez-vous, ce n’est pas un séjour sur un porte container au milieu de l’Océan qui vous attend, mais une ravissante maison, louée par un certain Kenneth qui est déjà un « superhôte » avec plus de 8000 commentaires élogieux ! La maison container de Kenneth se trouve donc dans un quartier rural sûr, juste au nord de Waco et à proximité de la I-35. Entouré d’arbres, le bétail paît à proximité sur une pelouse également ouverte aux hôtes… La maison se trouve à 12 petites minutes de l’aéroport de la ville, ce qui en fait un point de chute parfait pour débuter votre voyage dans le Sud des Etats-Unis. Découverte !

L’extérieur de la maison container

Cette maison se compose de deux unités: la première est un grand container qui sert de base à la structure, et dont l’une des petites façades a été ouverte en totalité pour former l’entrée de la maison. Le container de l’étage est deux fois plus petit que l’autre, et posé à l’arrière du premier, ce qui permet de profiter d’une jolie terrasse en hauteur, qui surplombe l’entrée de la maison. Le propriétaire a choisi un bardage bois mais a également laissé quelques parties brutes, en métal peint. Il est possible d’accéder à la terrasse directement depuis l’extérieur grâce à un joli escalier en colimaçon qui se situe sur l’un des côtés.

L’intérieur de la maison container

A l’intérieur, vous ne manquerez pas d’espace puisque la maison container de Waco se compose d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine, de deux chambres et de deux salles de bains… Parfait donc pour accueillir un couple et deux enfants, ou deux couples d’amis en villégiature ! L’intérieur pourrait sortir tout droit d’un catalogue IKEA. On y retrouve des bois de différents tons, des tissus clairs et des sols imitation bois. Une certaine sérénité se dégage de ce décor et il doit faire bon y séjourner…

Combien coûte-t-elle et quels sont les services compris ?

Vous aurez le droit de profiter de tous ces petits plus :

Arrivée autonome avec serrure connectée;

Parking gratuit sur place;

Cuisine tout équipée;

Magasins à proximité;

Chauffage et climatisation;

Wifi – Télévision;

Équipements de base dans la salle de bain avec serviettes, savon, shampoing et papier toilette;

Linge de lit avec draps, oreillers et cintres;

Cafetière – Sèche-cheveux – Fer à repasser;

Détecteur de monoxyde de carbone et détecteur de fumée;

Extincteur.

Quant au prix de la location, il démarre à 108$ (99€) la nuit mais peut varier en fonction des saisons; elle est à 154€ pour le mois de juillet par exemple… Il faudra ensuite ajouter une centaine d’euros de frais et services diverses (ménage, services, taxe de séjour) … Ce n’est pas très excessif au vu de certains prix pratiqués. Vous pouvez la louer sur AirBnb; si vous avez déjà vos billets, ce peut être une étape bien sympathique !