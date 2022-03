Une étonnante maison container à étage, fabriquée avec des modules posés en quinconce

Les maisons containers semblent avoir conquis le monde, des Etas-Unis, à l’Australie, ne passant par la France ou la Pologne… On ne compte plus les designers, qui se lancent dans la conception de maisons containers. Du côté de Poznan, une ville de Pologne, située dans l’Ouest du pays, le cabinet Wiercinski Studio fondé par l’architecte et designer Adam Wiercinski propose sa version de la maison container. L’idée de créer de l’espace, mais également de donner à ces espaces des fonctions particulières… Meubles convertibles ou sur-mesure, l’architecte polonais souhaite donner un caractère unique à ces réalisations. Dans sa ville natale de Poznan, il a conçu une maison avec plusieurs containers maritimes désaffectés, et une grande terrasse surélevée ! Présentation.

La maison container de Poznan vue de l’extérieur

Cette maison se compose de deux containers reliés l’un à l’autre sur la longueur. L’extérieur des containers n’a quasiment pas été modifié, on aperçoit donc le métal d’origine, qui a probablement été repeint en vert sapin. A vrai dire, il est presque difficile de distinguer la maison de la forêt… Grâce à sa structure, elle se fond complètement dans la masse de la végétation. Sur l’une des largeurs des containers, le métal a été remplacé par des baies vitrées totales, qui donnent sur une superbe terrasse. Cette terrasse tout en bois est surélevée du sol, et on peut y accéder via un escalier sur le côté. Le designer a installé un petit salon de jardin et de nombreuses plantes, qui semblent se plaire au milieu de la forêt.

La maison container de Poznan vue de l’intérieur

Dans cette jolie maison, on entre par le salon ! Ne cherchez pas un intérieur chargé et encombré, cela ne semble pas être la tasse de thé du designer, bien au contraire. Il a plutôt choisi le minimalisme pour meubler l’intérieur. Ce qui ne semble pas l’empêcher d’être confortable. Le salon propose un canapé trois places disposé face à un petit banc et une table qui semble rotative pour gagner de la place lorsqu’elle n’est pas utilisée. Vous constaterez que le sol sert de bibliothèque, sans meuble, juste en empilant les livres les uns sur les autres, comme un énorme pile à lire, qui sert d’élément décoratif. Le fait qu’il n’y ait pas trop de meuble donne la sensation de grandes pièces et d’espace.

La cuisine se trouve encastrée dans un coin de salon, créant par la même occasion, un coin dédié à la préparation des repas, avec de nombreux éléments qui vont du sol au plafond. Ce qui est sûr, c’est que le lévrier de la famille semble apprécier prendre le soleil confortablement installé sur le sofa ! La maison, baptisée Portable Cabin dispose d’une surface habitable de 55 m² et se situe dans le magnifique parc Szelagowski de Poznan. Le concepteur précise que cette maison container a été préfabriquée, avant d’être déposée à l’emplacement définitif.

Une visite incomplète…

Habituellement, nous avons plus de détails sur la chambre, ou la salle de bain, mais il faut bien avouer que pour cette fois, c’est chou blanc !!! On imagine que la maison en est cependant équipée… Le principal atout de cette jolie maison étant bien entendu sa terrasse surélevée et le fait qu’elle se fonde parfaitement dans le paysage, ne provoquant donc aucune pollution visuelle à quiconque la découvrirait au cours d’une promenade en forêt ! Plus d’infos : wiercinski-studio.com