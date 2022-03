Le plus grand complexe de maisons dans les arbres du monde va bientôt ouvrir ses portes

Quel enfant n’a jamais eu envie d’avoir une cabane dans son jardin ? Un endroit où l’on se réfugie dans un monde que l’on est libre d’imaginer… Nous avons tous essayé au moins une fois de ramasser de vieux bouts de bois, pour construire une cabane, avec plus ou moins de succès… Il se peut également que l’on ait volé quelques bibelots aux parents pour décorer la cabane ? Brian et Amanda Jensen, parents de quatre enfants, avaient par le passé, construit une magnifique cabane à leur progéniture. Tyrolienne, trappe, lits superposés, tout y était dans cette cabane de luxe ! Puis les enfants ont grandi, et les parents ont d’abord imaginé louer la cabane. Mais une autre envie était bien plus forte: pousser l’idée pour construire 130 cabanes sur 16 hectares de forêt ! Le plus grand parc de cabanes dans les arbres se trouve désormais dans le Tennessee, et c’est grandiose !

Le Sanctuary TreeHouse Resort

Après avoir séjourné dans une cabane en Caroline du Sud et avoir été séduits par le concept, Amanda et Brian ont entrepris de construire un parc gigantesque, amené à devenir le plus grand complexe du genre dans le monde ! Le Sanctuary Treehouse Resort, qui se trouve dans les Smoky Mountains du Tennessee, sera bien le plus grand du monde avec 130 cabanes dans les arbres réparties sur 16 hectares de forêt. Et ce ne seront pas des petites cabanes minimalistes et sans confort, bien au contraire: les trois types d’hébergement proposés promettent un séjour dans les arbres plutôt luxueux ! Les cabanes seront toutes réalisées en collaboration avec la société Mountain Modern Architectural MossCreek, spécialiste du genre.

Les trois types de cabanes proposées

La Tree Fort, qui pourra accueillir entre deux et six personnes, disposera d’un lit King Size et d’un lit gigogne Queen Size coulissant sous les lits superposés. Pour le confort , une cheminée à LED , une kitchenette, une salle de bain avec douche et toilettes, une terrasse avec un petit barbecue et le salon de jardin.

, une kitchenette, une salle de bain avec douche et toilettes, une terrasse avec un petit barbecue et le salon de jardin. La Tree Fort double, qui proposera en fait de relier deux cabanes Tree Fort par un pont levis pour un hébergement en groupe… Le pont suspendu servira donc de passage entre les deux cabanes.

servira donc de passage entre les deux cabanes. Enfin, la Luxe, qui proposera un lit de refroidissement King gel avec supports de corde, une baignoire sur pied en cuivre, un système de toilettes chauffantes automatique bidet, et un décor de luxe qui devrait vous assurer un dépaysement total !

Le parc cache de nombreux secrets

Les cabanes de ce parc ont l’air magnifiques, mais les concepteurs ont ajouté quelques détails qui ont leur importance: si vous séjournez dans l’une de ces cabanes, vous aurez le loisir d’en descendre via un toboggan en spirale, mais vous pourrez aussi y monter par une corde d’escalade. On retrouve aussi une poulie à seau pour faire grimper le petit déjeuner ou les courses du jour, un télescope pour observer les étoiles à la nuit tombée. Une balançoire en filet, une échelle secrète, une trappe et bien d’autres choses encore ! “Ce ne sera pas seulement un endroit où séjourner avec des vues époustouflantes, vous pourrez interagir et jouer dans votre cabane dans les arbres, comme vous le feriez dans une” vraie “cabane dans les arbres” explique Brian Jensen pour conclure. Les trente premières cabanes devraient être terminées pour 2023, actuellement seuls 10 logements sont disponibles. Cela donne vraiment envie de prévoir un petit voyage dans le Tennessee non ?