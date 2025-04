Hut’Op, un kit transportable pour construire une mini cabane en bois avec terrasse

On connaît tous le fantasme d’un coin tranquille, loin de tout, pour souffler entre deux visioconférences. Une cabane rien qu’à soi, posée en lisière de forêt ou dans un champ, avec pour seule connexion… celle au chant des oiseaux. Pour moi, ce serait le rêve absolu ! Et, apparemment, il existe et s’appelle Hut’Op. Lancé en 2021 par Bradley, ancien Compagnon du Devoir, et un ami d’enfance, ce projet local made in Hauts-de-France propose des mini-cabanes en bois prêtes à poser, faciles à monter, jolies comme tout et sans paperasse compliquée. Car oui, avec une surface de 5 m², pas besoin de permis de construire. Découverte.

Une cabane qui tient dans un coffre… ou presque

Chaque cabane Hut’Op est conçue dans l’atelier de Villeneuve-d’Ascq avec des matériaux durables : de l’épicéa ou du mélèze pour la structure, des tables de ping-pong de récup (merci Décathlon) pour le toit et un système de vérins qui permet de l’ouvrir pour dormir à la belle étoile. Rien que ça. Le tout repose sur des pieds ajustables pour s’adapter à tous les terrains, même ceux un peu bancals. Côté sécurité, pas de panique : serrure, crochets et fenêtres en plexiglas sont au rendez-vous. Ce petit bijou de cabane peut être monté à deux, en à peine deux heures. Et, comme tout bon bois qui se respecte, un petit vernissage de temps en temps prolonge sa durée de vie. Une tente ? Non. Un cocon, oui.

Des options pour tout personnaliser (et même bronzer en terrasse)

Bradley et son équipe ne manquent pas d’idées pour faire évoluer leurs cabanes. En plus du modèle de base, Hut’Op propose (ou s’apprête à proposer*) toute une gamme d’accessoires pour améliorer l’expérience. Marche d’accès, moustiquaire, rideaux d’intimité ou terrasse de 8 m² pour siroter un café au soleil… tout est pensé. Même les toilettes sèches sont en cours de conception, parce que l’autonomie, c’est aussi ça. Et, ce n’est pas tout : une mallette avec panneaux solaires et batterie viendra bientôt compléter l’offre. Idéal pour ceux qui veulent rester connectés sans se brancher à EDF. Et, comme si ça ne suffisait pas, chaque cabane vendue finance la plantation d’un arbre, via un partenariat avec Reforest’Action.

Un abri poétique ou un investissement malin ?

Depuis ses débuts, Hut’Op a déjà séduit des particuliers, des hôtes touristiques, des agriculteurs en reconversion et des rêveurs de tout poil. Dans le Périgord, en Bretagne ou dans les Hauts-de-France, les cabanes poussent comme des champignons, mais en version design et écolo. On peut y dormir, y travailler, y méditer ou y siroter l’apéro avec vue. Alors oui, tout cela a un coût (il faut compter plusieurs milliers d’euros selon les options), mais c’est aussi un vrai investissement : pour louer, pour s’évader, ou pour s’offrir un petit luxe rustique sans béton.

Pour en savoir plus, visitez le site officiel : hutop.fr. Une cabane de 5 m² prête à poser, sans permis, et 100 % personnalisable ? C'est Hut'Op.