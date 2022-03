Cette imprimante 3D va utiliser de la fibre de chanvre pour construire des maisons durables

Lors du dernier Salon International des Constructeurs d’Orlando en Floride, une entreprise de construction a présenté une imprimante 3D un peu spéciale. Cette imprimante 3D est capable de créer des murs… Jusque là rien d’exceptionnel, nous connaissons déjà des machines capables de construire des murs, voire des maisons. L’entreprise Black Buffalo 3D Corp prévoit de créer des murs en utilisant de la fibre de chanvre dans le mélange à base de ciment. Rappelons que le chanvre est un matériau naturel et écologique, de plus en plus utilisé dans la construction. Cette entreprise nouvelle génération devrait booster la chaîne d’approvisionnement de chanvre de Pennsylvanie. Présentation.

Un énorme projet

Dans le comté de Monroe, la filière du chanvre est en plein essor, et elle devrait l’être encore plus grâce à cette innovation. Black Buffalo 3D Corp prévoit en effet d’assembler ses imprimantes à l’échelle industrielle… Un site de 106 acres soit 428 967 m² !!! De son côté, la branche à but non lucratif de la National Hemp Association effectuera des recherches sur un autre site de 25 acres pour faire progresser le rôle de la fibre de chanvre dans le domaine de la construction. Quand le président Geoff Whaling dit que « ça va être énorme », nous le croyons sur parole !

“Black Buffalo 3D s’engage à accroître l’adoption des imprimantes 3D dans le secteur de la construction et à aider ses clients à proposer aux consommateurs une approche plus abordable et durable pour répondre à la demande de logements et d’infrastructures” Michael Woods, PDG de Black Buffalo 3D, une société du groupe Big Sun Holdings.

L’impression 3D pour les murs en chanvre

Black Buffalo 3D Corp vend déjà des imprimantes 3D mais les prochains modèles injecteront un mélange exclusif (encre) que l’imprimante pourra moduler en fonction de la forme souhaitée. Selon les dires de l’entreprise, l’encre Black Buffalo est plus résistante que le béton. Elle sera donc utilisée pour les parties structurelles du bâtiment, et surtout pour les murs porteurs. En fait, le chanvre remplacera un des matériaux du mélange moins écologique à produire. Le porte-parole de Black Buffalo Corp explique que le choix du chanvre n’a pas été un hasard. Il existe d’autres matériaux plus écologiques, mais le chanvre est le plus facile à cultiver.

“La polyvalence, la force et les qualités naturelles de la plante de chanvre, combinées à sa capacité à compenser le carbone, ont le potentiel de changer l’industrie de la construction à grande échelle” John Rose, fondateur de Revive Hemp Industries

L’imprimante 3D Black Buffalo en détail

A l’évidence, l’imprimante géante nécessite de l’espace et de gros équipements… Imaginez qu’elle mesure environ 8.30 mètres de haut… Un petit immeuble de trois étages en sommes ! Le modèle de base peut imprimer 65 m² de surface mais elle peut être étendue jusqu’à 140 m² environ. L’imprimante 3D est construite sur un système de rails afin qu’elle puisse produire des maisons en série…

Une première maison a d’ailleurs été présentée à Orlando lors du Salon des Constructeurs, histoire peut-être de prouver l’efficacité redoutable de la machine. L’encre spéciale de la Black Buffalo permet d’imprimer en continu, contrairement aux modèles déjà existants qui doivent s’arrêter pour laisser sécher l’encre après six ou sept couches. Pour prouver sa véracité, l’entreprise a fait fonctionner son imprimante pendant 16 heures d’affilée… Le résultat serait des murs extérieurs pour une surface de 150 m² en seulement 30 heures

Cooperman déclare d’ailleurs : “Vous pouvez en faire plus et vous pouvez faire travailler plusieurs équipes sans même éteindre la machine pendant la nuit, et bénéficier des avantages de l’efficacité et de l’absence de gaspillage” Pour lancer son imprimante 3D géante, l’entreprise investira 36 millions de dollars dans le projet ! Tout est démesuré, mais le plus important est bien d’essayer de remplacer les produits polluants utilisés dans le BTP par des produits naturels… Impressionnante cette imprimante 3D non ?