Géochanvre, un étonnant masque bio-compostable en fibres naturelles, 100% d’Origine Française

C’est donc officiel depuis mardi 18 août : les masques seront obligatoires dans les entreprises à partir du 1er septembre. Seuls ceux qui ont un bureau particulier en seront exemptés mais seulement dans leur bureau. Le masque sera porté dans les open-spaces, dans les couloirs ou les salles de réunion.

Et, Elisabeth Borne, actuelle Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise que les masques seront à la charge de l’employeur. Devant le nombre de modèles disponibles sur le marché, il y a un masque français qui pourrait tirer son épingle du jeu : le Géochanvre ! Le premier masque en fibres naturelles, bio-compostable et fabriqué en France !

Devant le désastre écologique qui s’annonce avec les masques jetables, une entreprise française lance sur le marché le premier masque compostable. Géochanvre est une entreprise bourguignonne spécialisée dans la conception et la fabrication de textiles en fibres naturelles françaises.

Aux prémices du confinement, l’entreprise développe son masque barrière bio… Concrètement, ce masque se compose d’un feutre filtrant 100% végétal en fibres naturelles de chanvre. Il est l’un des premiers masques bio à avoir obtenu l’aval de la Direction Générale des Armements qui valide ou non les masques barrières.

Une production de chanvre locale

Geochanvre produit le feutre et lie les fibres de chanvre grâce à un procédé breveté, avec de l’eau sous pression. Le masque Geochanvre est végan, il ne contient donc ni colle ni additif ! Au départ de l’aventure, Geochanvre produisait 5000 masques par mois. Aujourd’hui, après avoir investi dans des machines de découpe laser plus performantes, ils produisent 250 000 masques par mois.

Crédit photo : Géochanvre

Un masque barrière 100% garanti

La DGA indique une performance de filtration de 89% et un masque conforme à la catégorie UNS 2. Le feutre filtrant est 100% végétal (chanvre à l’extérieur et voile doux à l’intérieur). La fabrication du Géochanvre est française et en lien avec l’économie solidaire, puisqu’ils sont fabriqués en ESAT par 40 salariés en situation de handicap.

Le chanvre cultivé pour réaliser les masques l’est à moins de 200 kilomètres du lieu de conception. Ce qui permet d’étoffer la filière du chanvre, habituellement cultivé pour ses graines. Quant à l’impact environnemental, il faut savoir qu’un hectare de chanvre absorbe 15 tonnes de CO2 !

Ils l’ont adopté et vous ?

Quant aux tarifs de ce masque bio-compostable, ils sont tout à fait dans la norme puisqu’un masque revient à moins de 1€ pièce. Les conditionnements se font par 50, 250 ou 400 pièces avec des tarifs dégressifs. Profitez également de la promotion du moment, la boîte de 50 masques est vendue seulement 34.29€.

La région Bourgogne Franche Comté, l’agglomération de Menton, la mairie de La Baule, le département de l’Yonne ou l’Office National des Forêts sont déjà utilisateurs de ce masque innovant ! A ce jour, les ventes ont dépassé le million de masques… Consommez français et écologique avec Géochanvre, c’est peut-être maintenant ou jamais !