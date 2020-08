Zéro Déchet : une éponge réutilisable, compostable et 100% d’origine naturelle !

Le Zéro Déchet, on en parle de plus en plus et de nombreuses personnes s’y convertissent. Que ce soit dans la cuisine ou la salle de bain, il y a un petit accessoire que nous utilisons tous et toutes : l’éponge… Des éponges, il en existe des centaines de modèles !

Avec grattoir, rouges ou jaunes, le choix est vaste, mais elles sont toutes jetables… Et polluantes ! Saviez-vous que votre éponge jaune provoque chaque fois des microparticules qui descendent dans vos canalisations ? Et saviez-vous que finalement ces microparticules se retrouvaient dans nos océans. Une marque française, Les Petits Bidons, propose une éponge réutilisable deux ans et de nombreux produits écologiques… Et français !

L’éponge jetable Les Petits Bidons

L’éponge lavable, réutilisable et compostable ne coûte que 9.90€ ! Ne criez pas au scandale, cette éponge vous accompagnera pendant deux ans au minimum… Faites un rapide calcul du nombre d’éponges jetables que vous achetez chaque année, vous verrez que ce n’est pas cher du tout !

Elles sont fabriquées en coton et bambou (Oekotex) et rembourrées de Kapok, une fibre végétale ultra-absorbante). Elles sont cousues main et fabriquées en France. Elle s’utilise comme une éponge classique et se lave à 30°en machine, avec de préférence une lessive écologique…

Les petits bidons en proposent également. Laissez-la sécher à l’air libre puis reformez-la avant de la réutiliser. Après deux ans de bons et loyaux services, il vous suffira de la découper en morceaux pour qu’elle enrichisse votre compost !

Les liquides vaisselles et lessives Les Petits Bidons

Les Petits Bidons proposent également une gamme de liquide vaisselle (Citron, Menthe Sauvage) ainsi qu’une gamme de lessive. Dans chaque catégorie, un produit « bébé » est disponible, sans parfum pour les biberons ou pour le linge des peaux fragiles.

Les lessives sont à 99.6% fabriquées d’ingrédients naturels, sans huile de palme, azurants optiques, borates, phosphates, non testées sur les animaux, sans sulfates (sans tensioactifs sulfatés) et sans tensioactifs dérivés du pétrole.

Les bouteilles sont également 100% recyclables et issues de déchets plastiques recyclés. Quant aux liquides vaisselles, ils possèdent les mêmes qualités que la lessive à la différence que ce sont 100% d’ingrédients naturels qui les composent. Vous pouvez retrouver tous les produits sur la boutique Les Petits Bidons. Les lessives sont également disponibles sur Amazon.

Un simple changement d’habitude… et donc d’éponge peut faire ralentir la pollution des océans… Ce n’est pas la fin du monde pour vous mais pour les océans ça pourrait l’être plus rapidement que prévu si on ne fait rien !