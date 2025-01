Ne les jetez plus, vos cendres de granulés de bois (pellets) sont un trésor insoupçonné !

Si comme près de 2 millions de foyers en France, selon Propellet, vous utilisez un poêle à pellets, vous produisez inévitablement des cendres ! Et que faites-vous de ces dernières ? Les jetez-vous à la poubelle ? Mais, peut-être est-ce parce que vous ignorez comment les réutiliser ? Les cendres, et on l’ignore souvent, sont de véritables trésors qu’il ne faut pas jeter. Qu’elles proviennent de votre poêle à bois ou à pellets, elles peuvent finir leur vie autrement qu’enfermées dans un sac-poubelle puis incinérées avec les ordures ménagères ! Alors ? Comment réutiliser vos cendres au jardin et dans la maison ? Réponse dans cet article.

Les cendres sont précieuses au jardin

Les cendres de bois (ou de pellets) sont de petites mines de phosphore, de potasse, de magnésium, de calcium et de silice. Il n’y a rien de très étonnant puisqu’elles résultent de la combustion du bois, un matériau naturel, sans additif chimique. Vous l’aurez compris, ce cocktail de minéraux pourra fertiliser vos sols, et apporter un engrais naturel et gratuit pour vos plantes. Quelques pluies plus tard, les cendres se seront infiltrées dans les sols, sans aucune intervention humaine !

La potasse, très présente dans les cendres, permettra à vos fleurs de renforcer leurs couleurs et donnera à vos fruits, un goût plus sucré. Un petit bonus ? Les escargots, les limaces et autres gastéropodes détestent les cendres, les aspérités les blessent et ils rebroussent chemin face à un tapis de cendre ! Enfin, mélangée avec de l’eau de pluie (ou pas) et pulvérisée sur les feuilles, elles formeront un rempart contre les pucerons voraces.

Des cendres, oui, mais pas n’importe lesquelles !

Attention, toutes les cendres, comme les essences de bois, ne sont pas équivalentes. Pour commencer, vous devrez vous assurer que le bois ou les pellets brûlés ne sont pas traités chimiquement. Par conséquent, pas de bois vernis, ni de palettes colorées, ni même de vieux meubles réduits en cendres. Quant aux pellets, veillez à choisir une marque sans liant chimique, vos cendres iraient polluer les sols plutôt que les nourrir ! Et, si comme moi, vous allumez votre feu avec des cagettes usagées, et avant de répandre les cendres, passez ces dernières au tamis ou ôtez les agrafes et les clous qu’elles contiennent. Attention, évitez de disperser les cendres au pied des plantes acidophiles telles que les rhododendrons, les azalées, les camélias ou les érables du Japon, car ces plantes ne tolèrent pas un apport important en calcaire.

Quand faut-il répandre la cendre dans le jardin ?

En théorie, la période idéale serait à la fin de l’hiver, et avant que le printemps s’installe. Mais, pour cela, il faut pouvoir stocker les cendres à l’abri total de l’humidité et ce n’est pas donné à tout le monde. Pour ma part, je les répands pendant toute la période de chauffe : sous mes thuyas, au pied de mes rosiers, sur la pelouse qui souffre beaucoup en hiver, etc. Et, si vous ne disposez pas de plantations pouvant accueillir les cendres, vous pouvez les composter avec les biodéchets, mais toujours sans clous et sans agrafes évidemment !

Quant au dosage, il est recommandé de verser l’équivalent de 2 grosses poignées, soit 100 g au mètre carré. Et vous ? Comment réutilisez-vous vos cendres de bois ou de pellets ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .